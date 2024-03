BBB 24: Matteus faz promessa para o Sincerão: "Vou causar treta"

SERÁ? Em conversa com os aliados, Matteus, que está no Paredão do BBB 24, prometeu que vai causar uma treta durante o Sincerão

Matteus prometeu causar uma treta durante o Sincerão desta segunda-feira, 25. No Quarto Fadas do BBB 24, o brother se reuniu com Davi e Isabelle, e falou sobre a dinâmica do reality show da TV Globo.

A promessa do gaúcho aconteceu após o motorista de aplicativo colocar sua boina e imitá-lo. Ele aproveitou para aconselhar o amigo sobre a forma que ele deve falar com os outros participantes. Isabelle também entrou na conversa.

"Você está se fazendo de cabrito vesgo pra mamar em duas tetas", brincou a sister. "Estou te dando a senha toda aí, você está vacilando [...] A galera quer ver uma coisa diferente", disse o baiano. "Tem que ser assim... Escuta o Davi", acrescentou a manauara.

O brother, então, prometeu que ter uma postura diferente na dinâmica. "Hoje sou eu que vou causar a treta na casa", disse Matteus aos risos. "Nossa, ele está prometendo causar a treta. No plim plim da Globo", comentou Isabelle.

"Estão falando que o Davi está me influencia, hoje o Davi vai me influenciar", acrescentou o gaúcho. "Agora eu quero ver. No plim plim da Globo. Do nada o gaúcho vai causar uma grande treta. Vai subir numa égua, num cavalo. Vai chegar com a força de mil temporais", falou a sister.

Davi imitou o amigo novamente e brincou como ele vai agir na dinâmica. "Esse é aqui é meio louco da cabeça, acorda de manhã meio louco, não faz p* nenhuma", disse ele, se divertindo com a situação.

Vale lembrar que Matteus e Davi estão no paredão com Leidy Elin e MC Bin Laden. Após a eliminação desta terça-feira, 26, Boninho já avisou que o reality entrará em 'modo turbo'.

Matteus relembra que fugia de relacionamento por não ter dinheiro

Mais cedo, Matteus recordou sua situação financeira antes de entrar no Big Brother Brasil 24 durante uma conversa com Beatriz. Durante o papo na piscina, Alegrete relembrou os relacionamentos que teve antes do programa e como sua vida financeira impactou nisso.

"Eu fugi de relacionamento porque eu não tinha dinheiro. Porque eu não tinha condições. Eu tinha vergonha de me envolver assim. Digo, a pessoa está se doando ao máximo e ia em casa me buscar, de carro. Me dava presente e coisa e eu não tinha. Às vezes, eu dava um presente, mas ficava devendo o meu cartão", contou. Confira o desabafo completo!