BBB 24: Matteus relembra que fugia de relacionamento por não ter dinheiro

Em conversa com Bia, Matteus contou que se sentia muito mal por não ter dinheiro e não poder se doar ao máximo

Matteus recordou sua situação financeira antes de entrar no Big Brother Brasil 24 durante uma conversa com Beatriz na tarde desta segunda-feira, 25.

Durante o papo na piscina, Alegrete relembrou os relacionamentos que teve antes do programa e como sua vida financeira impactou nisso.

"Eu fugi de relacionamento porque eu não tinha dinheiro. Porque eu não tinha condições. Eu tinha vergonha de me envolver assim. Digo, a pessoa está se doando ao máximo e ia em casa me buscar, de carro. Me dava presente e coisa e eu não tinha. Às vezes, eu dava um presente, mas ficava devendo o meu cartão", contou.

"A gente não se sente bem", pontuou Bia. Em seguida, o gaúcho continuou contando como se sentia: "Eu sou muito de ter os pés no chão. Tipo, eu estou gostando da pessoa, eu estou querendo o bem... Mas eu não estava me doando ao máximo. E eu, quando entro em um relacionamento, em qualquer relacionamento, seja amizade, namoro, eu me doo ao máximo. Sou muito intenso, tu deve ter noção".

A vendedora aproveitou para elogiar o amigo: "Você é um príncipe, Matteus", disse ela. "Eu sou muito intenso no que eu faço. Eu não vou dividir esse fardo com outra pessoa, vou carregar esse meu fardo sozinho e se eu tiver que sofrer, vou sofrer sozinho e seja o que Deus quiser. A hora que tiver que encaixar as coisas, vão se encaixar", finalizou Matteus.