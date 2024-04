BBB 24: Lucas recorda amizade com Pitel no reality: 'Feliz por ter convivido'

Em conversa com outros brothers do BBB 24, Lucas mencionou a amizade construída com Pitel nos últimos meses e elogiou a ex-sister

Aproveitando os últimos dias de confinamento no BBB 24, da Globo, os participantes Lucas Henrique, Matteus, Alane e Beatriz se reuniram para bater um papo descontraído no quarto Fada. Na tarde desta segunda-feira, 8, o nome de Giovanna Pitel foi mencionado durante a conversa dos brothers, que não pouparam elogios à assistente social, 16ª eliminada do jogo.

"Lá fora, grandes coisas devem estar esperando a Pitel", comentou Beatriz. Alane, por sua vez, concordou com a fala da amiga e complementou: "A Pitel é maravilhosa, super carismática. Vai fazer muita publicidade".

Lucas Henrique, um dos brothers mais próximos da ex-sister dentro do confinamento, recordou a amizade construída entre os dois ao longo dos últimos meses. "Fico muito feliz por ter convivido com ela, que mulher f***. Ela é muito f***", declarou o emparedado da semana.

Alane, então, ressaltou que apesar de não ter se aproximado muito da ex-colega, a admirava bastante. "É uma pessoa que eu admiro muito e olha que eu nem tive muito contato, mas eu admiro muito a Pitel. Acho que lá fora ela vai ter muitas coisas", disse a bailarina, que também enfrenta o 19º paredão da edição.

Na sequência, Matteus entrou na conversa e também falou sobre a ex-colega de confinamento. "Eu achava ela uma guria 'buena' [boa], querida. Um dia eu falei para ela: 'guria, eu acho muito joia que mesmo a gente se votando, mesmo a gente sendo adversário, eu acho muito legal a forma que vocês [Gnomos] se tratam. Era legal de ver, sabe? O externo, a pessoa que via de fora", elogiou o gaúcho.

Por fim, Lucas Henrique relembrou os diversos diálogos que tinha com Giovanna Pitel: "A gente tinha desde papo sem pé nem cabeça até papo super cabeça, de uma profundidade absurda. E ela sempre tinha uma visão muito f*. Ela tinha uma capacidade de resumir coisas muito profundas em uma frase", finalizou o capoeirista.

Eliminada, Giovanna ganha declaração de MC Binn

A ex-sister Giovanna, eliminada no paredão do BBB 24 com 73,35% dos votos, foi surpreendida com uma declaração bastante especial de MC Bin Laden - agora MC Binn . Dentro do reality show da Globo, os dois viveram um breve romance, mas decidiram romper o affair para não atrapalhar o jogo de ambos.

Através do Instagram, o cantor selecionou dois registros ao lado da nutricionista dentro da casa mais vigiada do país e aproveitou para deixar um recado na legenda: "Gi, pude conhecer a mulher incrível que você é e só tenho a agradecer. E aproveita que saiu da xepa", brincou o cantor.

Nos comentários, internautas também aproveitaram para deixar inúmeras mensagens carinhosas aos ex-BBBs. "Uma coisa não tem como negar, eles fazem um casal bonito", escreveu uma seguidora. "Chama ela para jantar", disse outro.