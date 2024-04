Você sabia? Pitel ganhou prêmio maior do que o vice-campeão do BBB 24

Eliminada do BBB 24, da Globo, Pitel já ganhou prêmio maior do que o de quem ficar em segundo lugar no reality show. Saiba mais!

A ex-BBB Giovanna Pitel saiu do reality show na noite de terça-feira, 2, com mais de 80% dos votos do público. Porém, ela não saiu de mãos abanando. A estrela acumulou prêmios ao longo de sua trajetória no confinamento que vale mais do que o prêmio que o vice-campeão vai receber na grande final.

Ao longo do jogo, Pitel acumulou vários prêmios que valem mais de R$ 150 mil - que é o valor que o vice-campeão vai receber. Ela ganhou uma bolsa de estudos na universidade, uma SmarTV, um colchão, R$ 5 mil em delivery, R$ 5 mil em eletrodomésticos, R$ 30 mil em dinheiro e um carro de R$ 120 mil. Ao todo, ela recebeu prêmios que valem mais de R$ 160 mil.

Vale lembrar que o grande campeão do BBB 24 vai receber mais de R$ 2,4 milhões, o vice-campeão ganhará R$ 150 mil e o terceiro lugar receberá R$ 50 mil.

Pitel revela o que faltou para ficar milionária

A ex-sister Giovanna Pitel foi eliminada do BBB 24 na reta final do reality show e perdeu a chance de ficar milionária. Agora, fora do programa, ela contou o que faltou para chegar até o pódio do programa.

"Faltou o Brasil me escolher. Mas falando de movimentação de jogo, eu tentei tudo o que eu pude, até quando eu consegui, continuei jogando independentemente de como eu me sentia. Só que tem histórias que se sobressaem diante de outras, pessoas a quem o Brasil quer mais dar R$ 3 milhões do que a outras. Infelizmente eu não fui uma dessas pessoas", disse ela.

Mesmo assim, Pitel contou que não se arrepende do seu jogo e nem de ter ficado no quarto Gnomo. "Eu poderia dizer a você que eu iria para o Fadas para concorrer a R$ 3 milhões, mas eu não me identificava com eles, então acho que não. Eu vivi e amei todo mundo que quis amar. É certo que você sai de casa querendo ganhar o prêmio, porque a gente vai atrás de ficar milionária, mas eu acho que me posicionei. Falando de fora, é mais fácil dizer o que você faria de diferente, só que lá dentro eu segui tudo o que eu sentia. E eu sentia que eu tinha que estar no Gnomos, que eu tinha que estar com o Rodrigo, com a Fernanda, com todo o caos que foi aquele quarto. Não sentia que deveria ir bater na portinha do Fadas e dizer: ‘Deixa eu jogar com vocês, porque vocês têm cara de que vão para a final’. Não fazia parte de mim", contou.