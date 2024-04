BBB 24: Lucas Henrique faz promessa ousada para que Giovanna não seja eliminada

Giovanna enfrenta Alane e Davi no décimo oitavo paredão do BBB 24, e para ajudar a amiga, Lucas Henrique faz promessa ousada

Pouco tempo após mais uma formação de paredão no Big Brother Brasil 24, Lucas Henrique e Giovanna foram para a área externada da casa cumprir o 'Castigo do Monstro'. Enquanto cantavam e dançavam, o professor de Educação Física fez uma promessa ousada para que a nutricionista, que enfrenta Alane e Davi na berlinda, não seja eliminada.

Durante a conversa com a mineira, o brother confessou que iria entrara na piscina completamente sem roupa, igual os integrantes do grupo Fada fizeram recentemente. "Aí, Brasil, se a Giovanna ficar, eu pulo pelado na piscina", afirmou ele.

Após não obter nenhuma respostada de Giovanna, Lucas brincou com a proposta. "Vai sair com rejeição máxima agora. O Brasil: 'Deus me livre!'", disse o capoeirista, rindo da situação com a mineira. Ela, então, afirma que também vai repetir o ato das adversárias. "P*, eu vou ter que fazer a jogada contrária agora! Vou ter que pular tampando as tetas", disparou.

Os dois seguiram brincando sobre a promessa ousada. "Como diz o Davi: com a mão no tareco! Muito engraçado", falou Lucas. "Com a mão no tareco", concordou Giovanna, imitando o motorista de aplicativo.

Lucas Henrique pode bater recorde na história do programa

Após vencer mais uma Prova do Líder nesta última quinta-feira, 04, Lucas Henrique totalizou cinco lideranças durante sua passagem pelo BBB 24. O número alto de conquistas pode fazer com que o brother faça história no programa.

Levando o colar novamente, depois de vencer a liderança nos últimos dias, o professor de capoeira se igualou a Kadu Parga, do BBB 10, que também ganhou cinco vezes a prova. Nos próximos dias, se o participante conseguir mais uma vitória, ele fará o recorde.

Após 14 anos de reality show, Buda está batendo o recorde do ex-participante. O carioca foi o melhor no jogo da memória e novamente foi para o Quarto do Líder, onde não encontrou o retrato da até então esposa. Saiba mais!