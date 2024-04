BBB 24: Giovanna e Lucas Henrique apontam mudança em brother: "Muito estranho"

Durante uma conversa na casa do 'BBB 24', Giovanna e Lucas Henrique observaram uma mudança no comportamento de um brother

Após a formação do paredão nesta última sexta-feira, 5, Giovanna e Lucas Henrique, que estão no 'Castigo do Monstro', deitaram no chão da sala do Big Brother Brasil 24 e apontaram uma mudança no comportamento de Matteus.

A conversa começou quando o gaúcho passou por eles. "Está muito estranho esse menino... Não está? Meio caladão. Quieto demais", observou a nutricionista. O carioca concordou: "Sim".

Em seguida, a dupla falou sobre um afastamento entre o grupo rival. "Não está ficando perto das meninas direito", falou a sister. Lucas, então, cogitou a possibilidade de Matteus ter ficado abalado após a conversa sobre prioridades entre os integrantes do grupo Fada.

"Acho que as meninas devem ter falado que não iriam votar na Isabelle", especulou o professor de Educação Física. "Pode ser que tenha balançado ele. Porque, para ele, elas são muito prioridade", acrescentou o carioca sobre a proximidade do estudante com Alane e Beatriz.

"Não é muito óbvio que ali as prioridades são diferentes? Entre eles?", ressaltou Giovanna. "Sim", respondeu o líder.

Vale lembrar que Matteus confessou para Alane e Davi que ficou chateado por não ser prioridade de nenhum dos aliados. "Por exemplo, se eu não estivesse, no meu ver, imune, eu iria também [para o paredão], porque eu não sou prioridade para ninguém. É o que eu estava te falando, sei que a gente já teve conversa dessa questão de colocação, isso daí é bom porque não dói tanto, mas, ao mesmo tempo, me deixa chateado", desabafou.

Lucas Buda e Camila Moura: justiça aceita pedido de divórcio

O brother Lucas Henrique, o Buda, vai sair do BBB 24 e descobrir que está divorciado. De acordo com o portal Leo Dias, a Justiça do Rio de Janeiro aceitou o pedido de divórcio litigioso que foi aperto pela ex-mulher dele, Camila Moura.

A publicação informou que o pedido foi feito no dia 28 de março e a justiça aceitou o pedido feito por uma das partes, que informou que não havia vontade em seguir com a união. A justiça ainda determinou que a partilha de bens seja feita. Saiba mais!