BBB 24: Matteus desabafa após formação do paredão: "Não sou prioridade"

Em conversa com Alane e Davi, Matteus desabafa e confessa que ficou chateado ao perceber que não é prioridade de seus aliados no BBB 24

Matteus desabafou após a formação de um novo paredão no Big Brother Brasil 24. O gaúcho repercutiu a dinâmica em conversa com Alane e Matteus, e confessou que se não tivesse vencido a Prova do Anjo, com a votação sendo para salvar, ele estaria na berlinda, pois não é prioridade número um de ninguém.

"Não precisa ficar mal com essas coisas", disse a bailarina para o amigo. "Não tem como não ficar, sinceramente, não tem como não ficar. Sei que já tinha colocado vocês duas no pódio, segundo e terceiro, mas eu coloquei porque tem que ditar um número. Vocês duas têm o mesmo peso para mim. Me dói saber", desabafou o brother.

Davi interrompeu a conversa e questionou a dinâmica da votação. "Os dois menos salvos [estão no Paredão]", explicou Alane. "Só quem me salva, de prioridade, é a Bia, e só quem te salva, de prioridade, é Isabelle", acrescentou a sister.

Matteus, então, ressaltou que ele não seria opção dos aliados. "Por exemplo, se eu não estivesse, no meu ver, imune, eu iria também, porque eu não sou prioridade para ninguém. É o que eu estava te falando, sei que a gente já teve conversa dessa questão de colocação, isso daí é bom porque não dói tanto, mas, ao mesmo tempo, me deixa chateado", confessou o estudante.

Alane aponta que aliada é a 'mais protegida'

Na reta final do Big Brother Brasil 24, Alane já fez sua aposta para um dos finalistas do reality show da Globo. Na madrugada desta sexta-feira, 5, a bailarina destacou que Beatriz, uma de suas aliadas, é a 'mais protegida' do grupo das Fadas e apontou que a vendedora já está confirmada entre os três finalistas do programa.

Tudo começou quando as amigas discutiam a possibilidade de terem que votar uma na outra. Com a final do programa se aproximando e o número de rivais diminuindo, elas estão definindo suas prioridades para a berlinda. Por isso, a bailarina destacou que a vendedora é uma das sisters mais protegidas entre o grupo inteiro. Saiba mais!