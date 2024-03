BBB 24: Luana Piovani critica Xuxa e defende fala de Fernanda: "Falta de empatia"

Em suas redes sociais, Luana Piovani critica Xuxa e defende fala polêmica de Fernanda sobre maternidade no BBB 24; confira!

Após a apresentadora Xuxa criticar a fala de Fernanda sobre maternidade no BBB 24, a atriz LuanaPiovani saiu em defesa da sister em suas redes sociais. Nesta sexta-feira, 22, a loira rebateu os comentários da Rainha dos Baixinhos e ressaltou a luta da confeiteira como uma mãe solo.

Para quem não acompanhou, Fernanda afirmou no reality show da Globo que tem dias que ela tem vontade de bater em seus filhos. Já Xuxa, que sempre fez campanha contra a violência infantil, repreendeu a sister em seu Instagram e ganhou uma resposta de Piovani.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Luana foi logo direto ao assunto e endereçou suas falas à mãe de Sasha Meneghel."Sobre a menina que falou sobre a exaustão de ser mãe, como a gente fica completamente chapada, sem ação, às vezes enlouquecida, subindo pelas paredes, com os nervos à flor da pele, e vem criticar? Ah gente, pelo amor de Deus. Amigos, amigos, negócios à parte. Teve uma filha, com a vida que pediu a Deus, com 350 pessoas do lado", disse Luana.

Em seguida, ela repreendeu a todos que criticaram Fernanda, que tem uma vida muito diferente de Xuxa. "Vir criticar uma mãe exausta, que é pobre, que tem uma vida completamente difícil. Ah gente, vocês são tudo louco. Perderam completamente a noção de tudo. Que falta de empatia! Julgando sem saber o tamanho do sapato da menina".

Luana ainda falou sobre o textão da apresentadora, que mencionou dados sobre a violência infantil no Brasil. "Acha que dizer que queria jogar pela janela é a mesma coisa que os números da violência infantil nos mostram. Acha mesmo? Gente, vocês tem que fazer um curso de interpretação de texto, de bom senso e inteligência emocional. A gente quando tá exausta fala tudo. Quando você chama alguém de filho da p*ta, você tá mesmo pensando na mãe do cara? Claro que não! Você está xingando o cara", continuou a atriz.

Por fim, Luana ainda finalizou ao mostrar a realidade de mães como a Fernanda, que não possuem privilégios como o dela e de Xuxa. "Deixa de ser ideia curta! Tenha empatia com as pessoas que não tem condições. Você sabe o que é ser pobre? Não ter dinheiro, não saber da onde vai vir a comida, não saber da onde vai pagar o aluguel, como é que vai comprar o presente da criança, como é que vai comprar o material escolar da criança, como é que vai acordar amanhã, porque não vai conseguir dormir porque tá estressada. Não, não sabe o que é isso! Nunca viveu um perrengue na vida, e agora vem julgar uma mãe cansada? Ah não, vai viajar!".

O que Xuxa disse sobre Fernanda?

Em breve conversa com Pitel no último dia 20, Fernanda falou sobre 'o que gostaria de fazer' com seus filhos em dias estressantes. "Tem dias que você quer matar seus filhos e ser presa. Tem dias que você olha pra essas crianças e fala ‘se eu morasse num prédio jogava pela janela, porque não aguenta, você surta, você quer morrer", disse a sister, que logo foi cortada pela produção.

Em suas redes sociais, Xuxa compartilhou o trecho do BBB e repreendeu a confeiteira. "Por falas como essa da Fernanda que faz a gente acreditar que o ser humano tem muito que aprender sobre o que é amor e cuidado pela suas crias, pelos seus filhos. Em 10 em 10 horas uma criança é morta no mundo por maus tratos! Dizer "eu te bato porque quero o teu bem", está errado, "bater em você dói mais em mim do que em você", está errado, "eu te bato pra você aprender", também é errado, "querer jogar seus filhos pela janela" (mesmo que seja uma expressão), é errado, "querer ser presa", pois tem vontade de fazer uma loucura e verbalizar isso é muito errado, isso endossa a violência contra a criança, cultura que nós herdamos e precisamos e devemos mudar, NEM DE BRINCADEIRA devemos falar isso, se você não tem paciência, tempo e amor pra ter filhos, não os tenha!"

E continuou: "Diz que entrou no BBB por causa deles, mas verbaliza que às vezes quer jogá-los pela janela, isso é algo que nem em pensamento deveria passar, quanto mais verbalizar pra todo Brasil. Filhos não são 'coisas' que temos e podemos fazer tudo com eles. NÃO, não mesmo, Fernanda, nem em pensamento vc deveria ter e dizer essas frases. Aliás ninguém que tenha esse tipo de pensamento deveria ser mãe (desabafo de uma mãe, mulher, que está usando o seu espaço pra falar sobre esse assunto tão importante)".