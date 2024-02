BBB 24: Luana Piovani alfineta gatilho citado por Wanessa: 'Birra com Davi'

Luana Piovani, ex de Dado Dolabella, compartilhou uma crítica a respeito de gatilhos apontados por Wanessa contra Davi no BBB 24

A atriz Luana Piovani usou as redes sociais na madrugada desta terça-feira, 06, para comentar sobre os últimos acontecimentos do BBB 24, da Globo, envolvendo os participantes Davi e Wanessa Camargo. Em seu Instagram oficial, ela compartilhou uma crítica a respeito de uma fala da cantora a respeito de 'gatilhos ativados' dentro do confinamento.

A postagem se refere ao último embate entre os dois brothers. Tudo começou após o motorista de aplicativo atender o Big Fone no último domingo, 04, e entregar uma pulseira vermelha para Yasmin Brunet. Na ocasião, eles se estranharam e Davi disparou um 'psiu' para a modelo.

Wanessa, por sua vez, afirmou aos demais colegas de confinamento que não gostou do comportamento do adversário, uma vez que despertava gatilhos e a fazia recordar de relações tóxicas no passado. O compartilhamento feito por Luana Piovani, escrito por um internauta, menciona as denúncias de agressão contra Dado Dolabella, atual companheiro da sister.

"Um 'psiu' ativa gatilhos na Wanessa. Três Maria da Penha, não", dizia o comentário feito por um internauta. Luana Piovani é ex-namorada de Dado e o denunciou por violência em 2008. "Marido atual com três Maria da Penha em ex famosa, e fica surtando por birra com o Davi", apontou outro trecho da postagem.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que a atriz critica a participação de Wanessa Camargo no reality show da Globo. Ela, inclusive, já mencionou diversas vezes o episódio envolvendo as acusações de agressão contra Dado Dolabella.

Confira a publicação compartilhada por Piovani:

Wanessa analisa visão do público

Após participarem da dinâmica do Sincerão, substituta do clássico Jogo da Discórdia do BBB 24, da Globo, os brothers passaram a madrugada desta terça-feira, 06, conversando a respeito do jogo. Em determinado momento, Wanessa Camargo confessou preocupação ao analisar a possível percepção do público do reality show.

Em desabafo com Yasmin Brunet na cozinha da Xepa, a cantora afirmou que, apesar de ter certeza do que sente dentro da casa, teme que os telespectadores possam enxergar a situação de outra forma. "Isso me assusta, de saber o que eu estou vendo, eu ter certeza do que eu estou vendo, e o Brasil não ver. E aí eu me ferrar e parecer que eu estou fazendo alguma coisa contra. Entendeu?", declarou ela.

Yasmin, então, também refletiu sobre o questionamento: "É bizarro, porque tem gente aqui dentro que não vê, imagina fora. Ou será que tem gente aqui dentro que não quer ver?", analisou a modelo. "Tem gente fora que não quer ver, tem gente que não vê mesmo e gente que não vai ver", concluiu Wanessa.