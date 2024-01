O que aconteceu entre Luana Piovani e Dado Dolabella? Relembre namoro conturbado

Luana Piovani deu o que falar na web nesta quinta-feira, 11, ao opinar sobre o relacionamento de Wanessa Camargo e Dado Dolabella

Luana Piovani (47) deu o que falar na web nesta quinta-feira, 11, ao opinar nas redes sociais sobre o relacionamento de Wanessa Camargo (41) e Dado Dolabella (43). Entre 2006 e 2008, a apresentadora viveu namoro conturbado com o ator. Relembre o que aconteceu.

Luana Piovani e Dado Dolabella assumiram namoro em 2006 e ficaram juntos por três anos. Os dois chegaram a ficar noivos, mas o relacionamento terminou após um caso de violência doméstica. Em 2008, a apresentadora denunciou o então namorado por agressão.

De acordo com informações do portal Extra, o episódio aconteceu durante uma briga do casal em uma boate no Rio de Janeiro. A atriz alegou ter levado um tapa no rosto, o que teria sido negado pelo ator. Uma funcionária foi empurrada durante a discussão e precisou ter os dois braços imobilizados. Ela prestou queixa contra Dado Dolabella sob a acusação de lesão corporal, assim como Luana também recorrreu à Justiça.

As agressões do ator foram capturadas pelas câmeras de segurança do local e o artista foi condenado pela Justiça do Rio de Janeiro em agosto de 2010 a dois anos e nove meses de prisão em regime aberto. Em 2013, Dado Dolabella recorreu e o desembargador do TJRJ anulou a condenação, segundo o portal Splash, do UOL.

