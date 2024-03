BBB 24: Leidy Elin exibe novo visual no ao vivo: "Que diferente!". Confira!

Após tirar as tranças, Leidy Elin apostou em lace e surgiu bem diferente durante o BBB 24 ao vivo

Leidy Elin aproveitou sua estreia no paredão para mudar o visual. Durante a tarde desta terça-feira, 26, a sister tirou as tranças do cabelo com a ajuda dos participantes.

Ao longo da tarde, ela apareceu com seu cabelo natural e recebeu elogio dos internautas, mas no programa ao vivo, a trancista surgiu com um novo visual.

Disputando um paredão ao lado de Davi, MC Bin Laden e Matteus, Leidy surpreendeu ao aparecer com uma lace. Com o cabelo liso curtinho e com franja, a carioca ainda finalizou a produção com um lenço estampado na cabeça.

Em seu perfil oficial do X, antigo Twitter, a equipe da sister compartilhou uma foto dela se arrumando e exibindo sua lace. "Uma das pessoas mais lindas que já passou pelo BBB", elogiou uma internauta. "Ela está belíssima", falou outra. "Due diferente ver a Leidy de cabelo liso, ficou linda aliás", opinou outra.