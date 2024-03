BBB 24: No paredão, Leidy Elin muda visual e tira tranças do cabelo

Disputando seu primeiro Paredão no BBB 24, Leidy Elin decidiu tirar as tranças e apostar em seu cabelo natural para a noite de eliminação; Confira

Após dois meses de Big Brother Brasil 24, Leidy Elin decidiu tirar as tranças na tarde desta terça-feira, 26, com ajuda de Pitel, Fernanda, Lucas Henrique e Giovanna. A sister está disputando o Paredão com MC Bin Laden, Davi e Matteus e o resultado sairá ainda esta noite.

Na web, os internautas dispararam elogios ao cabelo natural da sister. "A Leidy fica linda de qualquer jeito, né?", comentou um. "Ficou ainda mais bonita", disse outro. "Arrasa demais", declarou um terceiro.

Os seguidores também recordaram uma fala da transcista no início da temporada. "Leidy é muito esperta... Ela falou um tempo atrás que quando fosse eliminada ela iria colocar uma trança nova na madrugada para aparecer belíssima no café da manhã com Ana Maria [Braga]... Ou seja, ela já está adiantando o trabalho e retirando as tranças atuais... Meio caminho andado", contou um internauta.

Leidy Elin está na área externa tirando as tranças. #BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/45hxAo5zEq — Big Brother Brasil (@bbb) March 26, 2024

Pronto! Gostaram do resultado final? Leidy ainda irá finalizá-lo e arrumá-lo. #BBB24pic.twitter.com/K3RADxdG0C — Antenados #BBB24 (@canalantenados) March 26, 2024

Leidy Elin reflete sobre o BBB 24

Nesta terça-feira, 26, Leidy Elin decidiu aproveitar o dia ensolarado para se refrescar sozinha na piscina do BBB 24. Enquanto curtia a água, a sister, que está enfrentando o paredão pela primeira vez, decidiu fazer uma reflexão.

Enquanto andava de um lado para o outro na piscina, e com os braços abertos, a trancista fez um agradecimento por estar no programa, e ainda falou sobre os dias que falta para a atração da TV Globo chegar ao fim.

"Obrigada, Big Brother! Que experiência louca! Experiência muito louca, uma das melhores da minha vida", ressaltou Leidy.

Pitel, que estava sentada na área externa da casa, observou a colega de confinamento e comentou: "É o que a pessoa tem vontade de fazer... abrir os braços, sentir a energia", disse a assistente social.

Leidy falou sobre a reta final do programa. "Tá acabando para um de nós...", comentou a trancista. "Agora mais perto do que nunca", ressaltou Pitel. "Faltam 20 dias, apenas", lembrou a trancista.

Vale lembrar que Leidy Elin disputa a preferência do público para seguir no reality contra Davi, Matteus e MC Bin Laden. A decisão será anunciada no programa desta noite.