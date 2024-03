BBB 24: No paredão, Leidy Elin reflete sobre o reality: "Experiência louca"

Em seu primeiro paredão do BBB 24, Leidy Elin refletiu sobre sua participação no reality show da TV enquanto se refrescava na piscina

Nesta terça-feira, 26, Leidy Elin decidiu aproveitar o dia ensolarado para se refrescar sozinha na piscina do BBB 24. Enquanto curtia a água, a sister, que está enfrentando o paredão pela primeira vez, decidiu fazer uma reflexão.

Enquanto andava de um lado para o outro na piscina, e com os braços abertos, a trancista fez um agradecimento por estar no programa, e ainda falou sobre os dias que falta para a atração da TV Globo chegar ao fim.

"Obrigada, Big Brother! Que experiência louca! Experiência muito louca, uma das melhores da minha vida", ressaltou Leidy.

Pitel, que estava sentada na área externa da casa, observou a colega de confinamento e comentou: "É o que a pessoa tem vontade de fazer... abrir os braços, sentir a energia", disse a assistente social.

Leidy falou sobre a reta final do programa. "Tá acabando para um de nós...", comentou a trancista. "Agora mais perto do que nunca", ressaltou Pitel. "Faltam 20 dias, apenas", lembrou a trancista.

Vale lembrar que Leidy Elin disputa a preferência do público para seguir no reality contra Davi, Matteus e MC Bin Laden. A decisão será anunciada no programa desta noite.

Leia também:BBB 24: Leidy Elin surpreende ao revelar inspiração de seu nome: "Princesa"

Big Boss cancela Raio-X após briga e anuncia evento

O clima segue tenso no Big Brother Brasil 24 após a briga generalizada que aconteceu entre MC Bin Laden e Davi depois do Sincerão da última segunda-feira, 26. Durante a manhã desta terça-feira, 27, os brothers estavam na sala aguardando o Raio-X quando foram avisados de que não teria o vídeo diário.

Enquanto Leidy Elin, Bin, Pitel, Lucas Henrique e Giovanna estavam no cômodo, a voz do Big Boss disparou: "Atenção! Hoje não teremos Raio-X. Arrumem-se, tomem café. Dentro de instantes, teremos evento", disse sem dar maiores detalhes sobre o que seria. Saiba mais!