BBB 24: Leidy Elin desabafa com sister: "Não sou melhor do que ninguém"

No Quarto Fada, Leidy Elin conversou com Isabelle e aproveitou para esclarecer algumas falas que teve ao longo do programa

Nesta terça-feira, 26, Leidy Elin decidiu conversar com Isabelle. No Quarto Fada do BBB 24, a trancista elogiou a postura da manauara e aproveitou para esclarecer algumas falas que teve no jogo.

"Adoro você, falo que você tem um coração desse tamanho para todo mundo. Porque você tem um coração gigante. Acho que você tem empatia com todo mundo dessa casa, independente de briga, de discussão", afirmou Leidy, que está em seu primeiro paredão ao lado de Davi, Matteus e MC Bin Laden.

Em seguida, a trancista relembrou as eliminações de Juninho e Yasmin Brunet, e opinou sobre a postura dos participantes do reality show. No papo, ela ressaltou que deseja o sucesso de todos os brothers após o fim o programa. "Da porta para fora quero que todo mundo arrume trabalho, quem não conseguiu o prêmio, e se dê bem lá fora", afirmou.

Depois, Leidy também relembrou a briga que teve com Davi. "Porque a gente julga os comportamentos aqui dentro. Não vou julgar a Cunhã lá de fora", afirmou ela, que ressaltou que se excedeu ao jogar as roupas do baiano na piscina. "Me excedi, sim... Nunca vou virar a cara para ninguém, não sou melhor do que ninguém aqui dentro", acrescentou.

Isabelle ouviu toda a conversa calada, e ao fim, as duas se abraçaram e a trancista reforçou que "gosta muito" da manauara.

Leidy Elin reflete sobre o reality

Nesta terça-feira, 26, Leidy Elin decidiu aproveitar o dia ensolarado para se refrescar sozinha na piscina do BBB 24. Enquanto curtia a água, a sister, que está enfrentando o paredão pela primeira vez, decidiu fazer uma reflexão.

Enquanto andava de um lado para o outro na piscina, e com os braços abertos, a trancista fez um agradecimento por estar no programa, e ainda falou sobre os dias que falta para a atração da TV Globo chegar ao fim. "Obrigada, Big Brother! Que experiência louca! Experiência muito louca, uma das melhores da minha vida...", ressaltou Leidy. Saiba mais!