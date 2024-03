BBB 24: Leidy Elin relembra fala de brother e faz crítica: "Imitou a Alane"

Em conversa com Giovanna, Leidy Elin relembrou uma situação que aconteceu no Sincerão e apontou que brother imitou a amiga

Na noite desta terça-feira, 26, Leidy Elin conversou com Giovanna no Quarto da Líder do Big Brother Brasil 24 sobre uma situação que aconteceu no Sincerão desta última segunda-feira, 25.

A trancista, que enfrenta seu primeiro paredão no reality show, relembrou quando Davi disse na dinâmica que a perdoava por jogar suas roupas na piscina após uma discussão que eles tiveram. Ela riu ao lembrar do momento e afirmou que o motorista de aplicativo imitou Alane.

"Se o povo lá fora não falar que ele imitou a Alane… impossível. Só veio Alane na minha cabeça com ele falando", comentou a operadora de caixa, citando a ocasião que a bailarina também disse em um Sincerão que perdoava Fernanda, mesmo sem a confeiteira ter pedido perdão.

Giovanna também comentou o ocorrido após ouvir a amiga e lembrou da briga de Davi com MC Bin Laden após a dinâmica. "É de f*. Aí você vê que realmente isso não é da personalidade da pessoa. Fez o quê meia hora depois? Quase deu p* no Bin Laden", falou a nutricionista. "O pau torando", respondeu a trancista.

Vale lembrar que Leidy está no paredão com Davi, Matteus e MC Bin Laden. Os quatro disputam a preferência do público para seguirem no jogo.

Mudança no visual

Mais cedo, Leidy Elin decidiu tirar as tranças com ajuda de Pitel, Fernanda, Lucas Henrique e Giovanna. Na web, os internautas dispararam elogios ao cabelo natural da sister. "A Leidy fica linda de qualquer jeito, né?", comentou um. "Ficou ainda mais bonita", disse outro. "Arrasa demais", declarou um terceiro.

Os seguidores também recordaram uma fala da trancista no início da temporada. "Leidy é muito esperta... Ela falou um tempo atrás que quando fosse eliminada ela iria colocar uma trança nova na madrugada para aparecer belíssima no café da manhã com Ana Maria [Braga]... Ou seja, ela já está adiantando o trabalho e retirando as tranças atuais... Meio caminho andado", contou um internauta.