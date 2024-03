BBB 24: Leidy Elin diz que vai 'jogar pauta social' no Sincerão

Leidy Elin comenta sobre atitudes machistas que vê na casa: 'aqui todo mundo tem o poder de cancelar qualquer um' e promete falar sobre no 'Sincerão'

Na tarde desta sexta-feira, 15, Leidy Elin conversava com Giovanna no Quarto Fada enquanto fazia seu biquíni de fita. A trancista então afirma que, se for Anjo, vai "jogar pautas sociais" no Sincerão, e que qualquer participante pode cancelar outro na casa, seja Camarote ou Pipoca.

"Tomara que eu pegue o Anjo para eu ir para o Sincerão. Estava falando com o Buda as coisas que eu ia falar. Vou jogar pauta social sim, adoram jogar pauta social em cima de coisinhas assim", começa a gonçalense.

A sister ainda comenta, sem citar nomes, que um brother do BBB 24 tem falas machistas. Giovanna concorda. "Aqui todo mundo tem o poder de cancelar qualquer pessoa, sendo Camarote ou não, entendeu? Aí o amigo dela tem várias falas machistas, mas ninguém fica falando nada. Problema dele, pensamento dele", começou.

"Quantas vezes as meninas colocaram a roupa, e ele 'botar essa roupa aí? Minha mulher não sai com essa roupa'. Ele falou, comigo aqui, aí a Cunhã [Isabelle] que falou assim 'você não tem que falar nada', aí ele falou 'me expressei errado', ficou sem graça porque todo mundo começou a falar", explica a trancista.

"Ele tem muito a cultura meio machista", diz a nutricionista. A gonçalense concorda e ela continua: "meio conservador demais para muitos assuntos." "Sim, e o que eu quero dizer, alguém ataca ele por isso aqui?", questiona Leidy Elin. "Fica todo mundo oh", diz Giovanna e faz sinal de silêncio. "Diz respeito a ele, não a gente. Parece que quer ficar trazendo o cancelamento para alguém a todo momento, fala sério", complementa.

Durante a madrugada, Leidy Elin conversou com Lucas Henrique sobre o grupo do Quarto Fada e disse que falaria sobre Alane no Sincerão: "Alane, porque é completamente manipulável, ela traz questões sociais que não tem nada a ver dentro de cada discussão aqui dentro. Lá fora, como ela é uma 'digital influencer', ela acha que como ninguém sabe o poder que o cancelamento pode ter, parece ela quer aplicar com todo mundo aqui dentro…".

