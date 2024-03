BBB 24: Leidy Elin comenta sobre Poder do Falso de Pitel

'Me deu até força', comenta a trancista acredita que a Pitel recebeu o poder através do público; a conversa aconteceu nesta quinta-feira, 14

Na área externa, Leidy Elin e Raquele seguem conversando sobre o jogo nesta quinta-feira, 14. Pouco antes, a trancista avaliou sua trajetória no BBB 24. Leidy Elin comenta: "Eles devem estar desesperados, sabe de que? Irem três deles". Raquele pontua que vai ser um grande Paredão.

Leidy Elin pondera: "Óbvio que vai um de cá, isso é óbvio. Eles vão puxar quem se tiverem que puxar?". Raquele discorda e pondera: "Tem o poder da Pitel, tem indicação do Líder".

A trancista comenta: "Amanhã deve ter Curinga. Eu ia botar a Giovanna, mas se eu for Líder, eu vou ter que botar você no VIP. Se for quatro, porque estou achando que são quatro pulseiras. Se forem cinco ainda dá pra enfiá-la".

Leidy Elin afirma que se for Líder, coloca Beatriz no VIP, por ter sido colocada pela sister em suas duas lideranças e diz: "Estou falando, esse cordão da Pitel me deu até força, gente". Raquele responde: "Eu estou ansiosa pra saber o que é".

Leidy Elin, então, diz: "Surreal, é uma coisa que assim, literalmente do público". Raquele concorda: "Eu acho que sim".

O que é o poder falso?

Nesta quarta-feira, 13, Boninho anunciou nas redes sociais uma nova brincadeira para mexer com a cabeça dos participantes. O diretor avisou que os confinados receberam um presente de Marcos Veras e Welder Rodrigues, na gravação do quadro "Vamo Invadir Sua Casa".

"Trolagem é o que a gente mais está gostando nesse Big Brother. E a invasão do Veras e do Welder vai ser excepcional!", iniciou Boninho. Em seguida, ele adiantou os detalhes da trolagem: "Eles vão deixar de presente pra eles, uma malinha com um cadeado e quem abrir vai ganhar um poder, o 'Poder do Falso'. E sabe o que quer dizer esse Poder do Falso? Nada. É falso!".

Leidy Elin revela sonho sobre afastamento de Alane

Leidy Elin contou um sonho que teve em conversa com Raquele durante a tarde desta quarta-feira, 14, no Big Brother Brasil 24. Na varanda, a trancista revelou que sonhou com uma pessoa que a dizia que ela não deveria ter se afastado de Alane.

Ela também disse que no mesmo sonho questionava se estava sendo cancelada pelo público e a pessoa fazia uma expressão afirmativa. "Você está sentindo muito com o afastamento que teve da Alane?", perguntou Raquele. "Pior que não", respondeu Leidy.

A mineira então sugere da carioca conversar com a bailarina se estiver se sentindo mal por terem brigado. "Mas não é isso não! Quem foi cobra foi ela e não eu", respondeu Leidy garantindo que não está sentindo falta da paraibana.