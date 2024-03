BBB 24: Lázaro Ramos 'invade' a casa e deixa brothers perplexos com recado

Flagrado! Lázaro Ramos entra no confinamento e deixa mensagem enigmática após ser avistado pelos participantes do BBB 24

Na tarde desta quarta-feira, 6, Lázaro Ramos fez uma participação especial às escondidas na casa do Big Brother Brasil 24, da Globo. O ator foi o convidado da semana do quadro do Invasor, de Marcos Veras, mas acabou sendo flagrado pelos brothers. Por isso, ele resolveu deixar um recado um tanto quanto enigmático para os confinados.

Para quem não acompanha a atração, toda semana a casa recebe uma participação especial. No entanto, os brothers geralmente ficam do lado de fora do confinamento e não costumam ter contato direto com os artistas. Desta vez, eles conseguiram dar uma espiadinha pela sala através dos vidros e descobriram que se tratava de Lázaro.

Giovanna, que tentava identificar o que estava acontecendo, brincou com a dinâmica: "Todo dia eles fazem uma parada pra deixar a gente curioso", disse a sister. Leidy Elin logo percebeu que eles estavam recebendo uma visita importante: "Tem alguém aqui", a sister declarou antes de perceber que era o ator famoso e gritar muito.

Separados pelo vidro, Lázaro não teve contato direto com os participantes do reality show. Apesar disso, ele teve autorização para deixar um recado e bagunçar com a cabeça dos confinados: “Atenção. O Brasil pediu e ainda hoje vocês vão descobrir", ele deixou os brothers perplexos com sua mensagem enigmática, que aparentemente não tem outro significado.

Leidy, que já está teorizando sobre a possibilidade de um novo confinado entrar no reality, ficou chocada com o recado:"Vai ter alguém aqui, vai entrar. Eu tô falando que vai entrar alguém", disse a operadora de caixa. Vale lembrar que apesar das especulações da sister Boninho já descartou a possibilidade de uma repescagem ou Casa de Vidro.

No entanto, o poderoso não negou a chance de fazer um paredão falso futuramente. Apesar de não confirmar a dinâmica, ele disse apenas que o público estaria ciente dos detalhes: “Se existir, o público vai ficar sabendo antecipadamente”, Boninho fez mistério sobre as recentes especulações em conversa com o ‘Mesacast’.

Deborah Secco causou com visita ao BBB 24:

Na semana passada, Deborah Secco surpreendeu ao invadir o Big Brother Brasil 24. Assim como Lázaro Ramos, a atriz participou da gravação do quadro de Marcos Veras, que vai ao ar semanalmente, e chocou ao ficar dentro da residência após a liberação da entrada dos brothers na casa. Eles se divertiram muito e mostraram tudo para a famosa.

Depois que ela foi embora, Davi confessou que não conhecia a atriz e chegou a pensar que ela fosse uma nova intercambista do reality. Inclusive, ele chegou a dar as costas e retornar para o quarto quando avistou a convidada. A revelação chocou os internautas, mas Deborah revelou que não estava incomodada com o motorista de aplicativo.