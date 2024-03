BBB 24: Vai ter repescagem? Boninho abre o jogo após especulações de Leidy

Boninho avalia possibilidade de repescagem, paredão falso e até Casa de Vidro após Leidy Elin conspirar sobre novo confinado no BBB 24

Desde que Wanessa Camargo foi expulsa do Big Brother Brasil 24, Leidy Elin está aflita com a possibilidade de uma repescagem ou da chegada de um novo membro na casa. Mas isso não deve acontecer se depender do diretor do reality show da Globo. Boninho abriu o jogo e considerou as possíveis dinâmicas do programa na última terça-feira, 5.

Enquanto conversava com o ‘Mesacast BBB’, Boninho descartou as conspirações e revelou que, pelo menos no momento, não pretende colocar ninguém na casa: "Repescagem? Não, gente, para quê? Nem Casa de Vidro”, ele brincou com as recentes teorias envolvendo uma ação de publicidade que apareceu em um shopping no Rio de Janeiro.

No entanto, o todo poderoso do programa global não descartou a possibilidade de fazer um paredão falso futuramente. Apesar de não confirmar a dinâmica, ele disse apenas que o público estaria ciente dos detalhes: “Se existir, o público vai ficar sabendo antecipadamente”, Boninho fez mistério sobre as recentes especulações.

Vale lembrar que no ano passado, quando MC Guimê e Cara de Sapato foram expulsos do programa, o diretor convocou uma repescagem entre os eliminados. Por isso, alguns dos confinados acreditam que possa entrar um novo colega de confinamento no lugar de Wanessa Camargo. Leidy Elin é uma das que estão apostando na teoria.

Leidy Elin: "Sabe o que tá parecendo isso aqui? Um ciclo vicioso [...] Tudo é a mesma coisa, tudo o mesmo assunto" #BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/tU9wrLJ09k — Big Brother Brasil (@bbb) March 6, 2024

Além de conspirar sobre a saída da cantora, Leidy também acha que a dinâmica com Davi está cansativa: "Vai entrar alguém. Sabe o que está parecendo isso aqui? Um ciclo vicioso, esse Big Brother. Discute com todo mundo, as mesmas coisas. Tudo a mesma coisa, tudo o mesmo assunto. Todo mundo pra ele é jogador, todo mundo pra ele é isso”, ela opinou após o resultado do paredão.

Boninho deixa escapar opinião sobre Leidy e Yasmin:

Vale lembrar que na última terça-feira, o diretor do BBB 24 se envolveu em uma polêmica nas redes sociais. É que Boninho curtiu um comentário sobre Leidy e Yasmin e acabou deixando escapar o que anda achando da dupla que resolveu brigar com Davi incessantemente nos últimos dias, desde a expulsão de Wanessa Camargo por agressão.

Há dias a trancista vem questionando a decisão da produção de ter tirado a cantora do programa e a Camarote também já provocou os bastidores ao perder estalecas. Diante do comportamento delas com a direção e também de brigar com Davi, parece que Boninho tem uma visão sobre elas ao deixar um like discreto em um comentário.