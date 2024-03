BBB 24: Leidy Elin opina sobre resultado do paredão: 'Vai entrar alguém'

Especialista em BBB? Leidy Elin opina sobre permanência de Davi e ainda acredita que um brother novo entrará na casa após analisar o jogo

Após a volta de Davi do último paredão do BBB 24, Leidy Elin não deixou de opinar sobre o resultado. Afinal, a sister estava bem certa de que ele não permaneceria na casa depois da discussão que teve com o brother ao lado de sua amiga Yasmin.

Com a permanência do motorista de aplicativo no jogo, a trancista resolveu analisar a dinâmica do programa e até supor que um novo participante entrará. Além disso, Leidy opinou sobre Davi estar voltando dos paredões.

"Vai entrar alguém", falou Leidy Elin para Lucas Henrique. "Vai, Buda", reafirmou a sister. "Sabe o que está parecendo isso aqui? Um ciclo vicioso, esse Big Brother. Discute com todo mundo, as mesmas coisas. Tudo a mesma coisa, tudo o mesmo assunto [...] Todo mundo pra ele é jogador, todo mundo pra ele é isso... Está a mesma coisa", analisou Leidy. "Total", concordou Buda.

"Então, tipo assim, tacar uma pessoa aqui cheia de informação, a pessoa vai trazer uma informação verdadeira e uma informação falsa... Vai movimentar pra caramba isso aqui", explicou a sister tentando entender o programa.

Lucas Henrique também opinou sobre o paredão e se mostrou com coragem para ir para a berlinda com Davi. Sem saber que está solteiro após flertar com Pitel, o brother não bateu 200 mil na rede social enquanto sua ex-esposa está caminhando para 2 milhões.

Leidy Elin: "Sabe o que tá parecendo isso aqui? Um ciclo vicioso [...] Tudo é a mesma coisa, tudo o mesmo assunto" #BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/tU9wrLJ09k — Big Brother Brasil (@bbb) March 6, 2024

Chorando, Yasmin implora por Paredão

Após a discussão com Davi, Yasmin Brunet mostrou que deseja ir ao paredão do BBB 24 caso ele continue na casa nesta terça-feira, 05. A modelo comentou que não deseja continuar na casa com a presença do motorista de aplicativo.

Depois de berrar palavrões e discutir com o brother com Leidy ao seu lado, a herdeira de Luiza Brunet pediu para seus companheiros de jogo a colocarem na berlinda. "Gente, eu vou pedir um favor muito sério a vocês. Se ele voltar desse Paredão, eu imploro para vocês me botarem no próximo", falou a modelo. Leia mais aqui.

Surpreendendo a todos, o diretor do BBB 24Boninho deixou escapar sua opinião sobre a dupla contra o motorista de aplicativo. O marido de Ana Furtado curtiu um comentário falando como elas estão.