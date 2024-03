BBB 24: Isabelle revela qual parte do corpo não tem procedimento estético

Em conversa na piscina com Giovanna, Raquele e Leidy Elin, Isabelle revela qual parte de seu corpo é natural; veja qual são os procedimentos que ela tem

Isabelle, Raquele, Giovanna e Leidy Elin curtem um dia de sol no BBB 24, neste domingo, 03. As sisters estão na área da piscina, quando a trancista pergunta se Isabelle já fez procedimento estético.

"Você tem lipo?", questiona Leidy Elin. "Fiz o meu peito e tinha uma gordurinha pra tirar bem aqui", diz Isabelle, apontando para a barriga. A manauara continua: "Eu não sou referência para falar, porque eu não tinha muita coisa... Mas antes que pergunte, a bunda é minha", diz Isabelle.

"É óbvio que não é..." analisa Giovanna. Nas primeiras semanas do programa, Isabelle já havia revelado para Pitel sobre a cirurgia nas mamas, na qual colocou 320 ml de silicone. A sister explica o que motivou o procedimento. "Eu tinha peitão quando eu era mais nova. Aí comecei a treinar, a minha mama desapareceu", revela ela. "Murchou tudo", completa Pitel.

Recentemente as mudanças no visual da sister viralizaram nas redes sociais por conta da fisionomia de Isabelle: "Outra pessoa", "eu pensava que a beleza dela era natural", "chocada", entre outros comentários foram feitos no vídeo da publicação. Júlio César, enfermeiro estético responsável pelas transformações na aparência de Isa, resolveu compartilhar com os seguidores quais os segredos dessa mudança.

“A Isa só melhora a cada ano, teus traços étnicos e delicados a tornam uma mulher singular e linda! Faz dois anos que eu assumi a grande responsabilidade de cuidar da manutenção de toda essa beleza”, disse o enfermeiro.

Segundo ele, a sister passou por procedimentos minimamente invasivos, como ultrassom microfocado e harmonização facial, com a intenção de diminuir a flacidez. "Investimos em procedimentos que melhoram a qualidade da pele, estimulam colágeno, também ajustamos proporções para valorizar seus traços", finalizou o especialista.

Isabelle recusa brincadeira

Isabelle se recusou a entrar na brincadeira de Davi, Matteus, Alane e Beatriz. O quarteto resolveu se maquiar como 'coringas' durante a tarde desta sexta-feira, 01, mas cunhã preferiu ficar de fora. No Quarto Fada, ela foi convidada a se maquiar e recusou.

"Não, não vou fazer, não. Não vou fazer porque as pessoas podem falar que está com complô. Eu não sou muito de me importar com a opinião dos outros, mas eu...", explicou.

"Que complô?! É brincadeira!", argumentou Matteus. "Sei lá, estou me sentindo meio...", continuou a amazonense. "Faz, Isabelle, faz! Para brincar, vai", insistiu o motorista de aplicativo. "O pessoal vai falar: 'ela está se juntando, não sei o que... Aí podem ficar falando", rebateu Isabelle.