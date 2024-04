BBB 24: Isabelle revela qual famosa gostaria de conhecer: "Muito sábia"

Em conversa com Alane no 'BBB 24', Isabelle revela qual famosa gostaria de conhecer após deixar o reality show da TV Globo

Na área externa da casa do Big Brother Brasil 24, Isabelle conversou com Alane e surpreendeu ao revelar qual famosa gostaria de conhecer. Durante o papo, a manauara revelou que gostaria de conhecer pessoalmente a influenciadora digital Maira Cardi, que participou da edição de 2009 do reality da TV Globo.

"Uma vez eu vi a Maira Cardi, que eu sigo ela, seguia, porque ela não tem mais Instagram", começou a manauara, que devido ao confinamento, não sabe que a influenciadora digital retornou as redes sociais nesta quinta-feira, 4, com um novo visual e anunciou que lançamento de seu livro.

A sister seguiu falado: "Gosto muito dela, sério, quero muito um dia conhecer ela pessoalmente. Acho ela muito sábia, sabe? E a participação dela aqui na época, não sei se foi rápida, não me lembro direito. Ela participou até com a Milena de Manaus no ano dela."

"Foi?", questionou Alane. "Foi, maravilhosas as duas. Um beijo Milena. E aí, Milena é Garantido inclusive", falou a dançarina, que seguiu contando o que viu nas redes sociais de Maíra Cardi. "Ela postou, por que não mudar de opinião? Por que não se contradizer? Por que não um dia não gostar da pessoa, do jeito dela, e no outro dia se permitir conhecê-la e gostar dela?". A bailarina concordou: "É, quem falou do contrato? Não é um contrato, da palavra. Pode tirar o contrato".

Alane comenta sobre amizade de Isabelle com Davi

Na área externa, Alane e Isabelle conversam sobre amenidades perto da grande final do reality. Durante o papo manauara elogia a bailarina e afirma que a sister é entretenimento para quem está assistindo e tem uma personalidade diferente.

Alane, então, retruca afirmando que vê a dançarina da mesma forma e fala da amizade da sister com Davi: "Não estou falando só porque tu falou pra mim não, estou falando de verdade". A paraense diz: "Te ver ontem dançando, ver a tua representatividade aqui é muito bonito, te acho muito forte. Eu lembro que uma vez, a Bia só falava da sua calcinha, ela falava assim: 'Eu acho a Isabelle muito doce', não lembro se falei ou se pensei, não sei se acho ela doce". Confira a conversa completa!