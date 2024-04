BBB 24: Alane comenta sobre amizade de Isabelle com Davi

'Sua lealdade foi um dos maiores pontos teus aqui', Alane comenta o que pensa a respeito da manauara na reta final jogo

Na área externa, Alane e Isabelle conversam nesta quinta-feira, 04, sobre amenidades perto da grande final do reality. Durante o papo manauara elogia a bailarina e afirma que a sister é entretenimento para quem está assistindo e tem uma personalidade diferente.

Alane, então, retruca afirmando que vê a dançarina da mesma forma e fala da amizade da sister com Davi: "Não estou falando só porque tu falou pra mim não, estou falando de verdade". A paraense diz: "Te ver ontem dançando, ver a tua representatividade aqui é muito bonito, te acho muito forte. Eu lembro que uma vez, a Bia só falava da sua calcinha, ela falava assim: 'Eu acho a Isabelle muito doce', não lembro se falei ou se pensei, não sei se acho ela doce".

E segue afirmando: "Eu acho ela tão forte, sabe, tipo, eu não conseguia nem ver a tua doçura de tão forte que eu te achava. Aí quando eu te conheci eu vi que tu também é muito doce". Ela continua: "Eu lembro que nos seus discursos que tu fala dos 30 segundos, né? 'Aí, eu sou uma menina mulher e tudo mais', eu vejo exatamente isso em ti. Uma menina mulher que tem uma doçura, mas também é muito forte assim, sabe?".

Alane, então, diz: "No início do jogo que estava todo mundo contra o Davi, a tua lealdade na sua amizade dele, sabe? Eu acho que isso foi um dos maiores pontos teus aqui. Que tu mostrou que o mundo pode estar contra o meu amigo, mas ele é meu amigo e eu confio nele, isso é muito bonito, de verdade".

A sister aproveita para pontuar que acha Isabelle uma das sisters do programa que mais tem potencial no jogo. "Pela sua forma de falar, pelo seu cuidado com os outros, pela sua representatividade, pela tua inteligência...". Isabelle agradece: "Obrigada, Alane. Que lindo. Nossa, obrigada mesmo, é até um combustível".

Davi dá aviso a aliadas após definir pódio da final

Davi conversou com Alane e Beatriz sobre a reta final do reality show. O baiano contou para as sisters que já definiu que Isabelle e Matteus são seu pódio, por isso, as duas serão opções de voto dele.

"Deixar bem claro aqui a Isabelle e Matteus são meu pódio", disse o motorista de aplicativo, lembrando que antes Giovanna estava em seu pódio, mas que as coisas mudaram com o tempo. "Aí no caso, esse negócio que a Isabelle trouxe tem fundamento, realmente. Como a dinâmica pede para a gente votar, no caso ficam vocês duas", afirmou o brother.