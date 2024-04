BBB 24: Davi dá aviso a aliadas após definir pódio da final: "Opções"

Na reta final do Big Brother Brasil 24, Davi dá aviso a suas aliadas sobre quais integrantes do grupo está no seu pódio da final

Na área externa da casa do Big Brother Brasil 24, Davi conversou com Alane e Beatriz sobre a reta final do reality show. O baiano contou para as sisters que já definiu que Isabelle e Matteus são seu pódio, por isso, as duas serão opções de voto dele.

"Deixar bem claro aqui a Isabelle e Matteus são meu pódio", disse o motorista de aplicativo, lembrando que antes Giovanna estava em seu pódio, mas que as coisas mudaram com o tempo. "Aí no caso, esse negócio que a Isabelle trouxe tem fundamento, realmente. Como a dinâmica pede para a gente votar, no caso ficam vocês duas", afirmou o brother.

Davi explicou que não sabe em qual das duas votará primeiro. "No caso, na hora eu vejo. Na hora isso vai caber da minha concepção", revelou ele. Alane, então, questionou: "Como assim na hora? Você já tinha dito que tu iria em mim, que eu era a tua última opção", disse a bailarina.

O baiano se justifica: "Vocês duas vão ser opções", afirmou. "Então, eu não sou seu Top 4?", questionou Beatriz. O brother ressaltou que o jogo se encaminha para essa situação, com isso, ele precisará votar nelas. "A dinâmica vai pedir para votar e no final só vai sobrar três pessoas. Então, querendo ou não, uma hora vai acontecer isso, que vai ter que votar", completou o motorista de aplicativo.

Davi explica motivo de não temer o paredão

Durante a manhã desta quinta-feira, 4, os brothers Davi e Isabelle deitaram no gramado da área externa do BBB 24, da Globo, e aproveitaram para conversar sobre o paredão da semana. Na ocasião, a sister elogiou o fato do amigo demonstrar bastante tranquilidade em relação a berlinda, que enfrenta contra MC Bin Laden.

Davi, por sua vez, recordou sua longa trajetória no jogo e explicou para Isabelle o motivo de não temer o paredão. "Por que eu sou tranquilo? Porque eu sei o que eu faço. Eu sei o que se pede e o que eu fiz até aqui", declarou o baiano. Saiba mais!