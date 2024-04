BBB 24: Beatriz combina votos com aliados: "Me colocou duas vezes"

Pensando na formação do próximo paredão do BBB 24, Beatriz combina votos com Alane, Davi, Isabelle e Matteus, e justifica sua escolha

Na tarde desta quinta-feira, 4, Beatriz combinou votos com seus aliados. Após receber uma punição gravíssima, a vendedora conversou com Alane, Davi, Isabelle e Matteus sobre querer colocar Giovanna no paredão, pois a nutricionista já a colocou duas vezes na berlinda, mas nem todos estão de acordo.

"Isabelle, vai no Buda, né?", questionou a vendedora. A manauara disse que é a "tendência". O baiano também contou que irá votar em Lucas Henrique. "Não, eu prefiro ir na Giovanna", disse a paulista após ouvir a resposta dos aliados.

"Eu queria votar na Giovanna também", revelou Alane. "Mesmo que Isabelle vote no Buda, a gente consegue levar ela para o Paredão", observou Beatriz. "Como eu falei, qualquer um deles, eu voto lá", afirmou Matteus.

"Meu voto é no Buda, mas a sua decisão é quem? Lucas ou Giovanna?", pergunto o baiano gaúcho. "Cara, nenhum dos dois me colocou no Paredão. A Giovanna já me colocou pulseira, mas o Buda não", explicou o estudante.

Bia, então, explicou sua escolha. "A Giovanna me colocou no Paredão duas vezes seguidas. Eu vou nela", garantiu. "Meu voto é no Lucas", repetiu Davi. "Eu vou na Giovanna, me colocou duas vezes seguidas", reforçou a vendedora.

"A Isabelle e o Davi vão no Lucas, tu vai em quem?", quis sabe Alane sobre a posição de Matteus. "Acharia mais sentido eu votar na Giovanna, mas eu voto em qualquer um dos três", respondeu o brother. "Mas tem que ter um para a gente ver se vale a pena", explicou a paraense. Beatriz, então, deixa claro que a nutricionista é sua escolha para o próximo paredão. "Se eu for líder, eu boto a Giovanna direto", garantiu.

Mais cedo, a vendedora foi consolada por Alane e Isabelle após perder 500 estalecas, e confessou para as amigas que provavelmente será indicada ao próximo paredão. "Agora vão me colocar", lamentou ela, abraçando as sisters.

Davi repercute punição de Bia

Davi e Matteus repercutiram a punição gravíssima que Beatriz tomou, que levou a casa para o Tá com Nada, por fazer um biquíni de cascas de banana. "Não escuta não, não escuta. É Isabelle, é Bia, não escuta. As meninas tudo grande e não escuta", disse o baiano. Confira a conversa completa!