BBB 24: Isabelle reflete sobre amizades dentro do reality: 'Difícil confiar'

Após Raquele expor uma informação na dinâmica do Sincerão, Isabelle desabafou no Raio-X sobre 'não se abrir' com os brothers no BBB 24

O Sincerão, realizado ao vivo na noite anterior, segue sendo um dos principais assuntos entre os brothers do BBB 24, da Globo. Na manhã desta terça-feira, 19, Isabelle aproveitou seu momento no Raio-X para fazer um breve desabafo com o público a respeito dos acontecimentos na dinâmica.

Isso porque ao longo da atividade comandada por Tadeu Schmidt, Raquele, uma das emparedadas da semana, revelou aos demais colegas de confinamento que Alane e Beatriz "desciam a lenha" em Isabelle no início do reality show. Davi, inclusive, tentou conversar com a sister sobre o assunto, mas a Cunhã preferiu ficar sozinha.

Assim, ao gravar seu recado no confessionário, a manauara reforçou que o comentário feito por Raquele a deixou pensativa. "Ontem aconteceu uma coisa muito louca no Sincerão. A Raquele falou uma coisa ao vivo que mexeu muito comigo, fiquei muito reflexiva", iniciou ela.

Na sequência, Isabelle explicou aos telespectadores o verdadeiro motivo de não "se abrir" com os outros participantes da casa. "A gente às vezes não sabe em quem confiar, se confia… Eu gosto muito, de fato, das pessoas, mas é difícil confiar e se entregar. A cabeça fica uma grande loucura", declarou a sister.

Vale lembrar que ao longo desta madrugada, logo após o Sincerão, Beatriz e Alane se defenderam das acusações feitas por Raquele na dinâmica. "Eu fiz a prova com a Isabelle, que mudou toda a rota", mencionou a vendedora, afirmando que a aproximação entre as duas aconteceu após vencerem juntas a Prova do Líder de Resistência.

“É muito louco aqui, é muita falsidade, muita fofoca, disse me disse, manipulação, é muita coisa… eu também sou meio tchonga, eu sou muito besta mesmo, não nego… mas vou te falar, nunca deixo de ouvir meu coração! Se isso vai ter um preço de erros e acertos, eu cheguei aqui… pic.twitter.com/tsep3DfrMV — Isabelle Nogueira 🏹 (@Isanogoficial) March 19, 2024

Alane cai no choro após discussão com Leidy

Clima tenso entre os brothers! No início da tarde desta terça-feira, 19, Alane protagonizou uma discussão com Leidy Elin no BBB 24, da Globo, logo após a carioca chamá-la de falsa. Depois da briga, a sister caiu no choro e precisou ser consolada por Matteus.

Assim, na cozinha da Xepa, Alane desabafou: "Fala que não é sobre mim, mas não tira meu nome da boca. Imagina se fosse sobre mim então". Com a aproximação de Matteus, a bailarina seguiu lamentando o ocorrido. "Ficou a confusão inteira falando que não é sobre mim e eu ouvi meu nome daqui umas cinquenta vezes", declarou. "Sempre os mesmos papos", apontou o gaúcho.

Na sequência, o brother pediu para a colega de confinamento explicar como o bate-boca começou. "É muito ruim, porque quando ela sair, seja lá quando for, vai ver que quando o Davi falava da Leidy, a gente ficava defendendo e isso a minha consciência tá superlimpa. Eu sei o que eu falei e o que eu não falei. Eu sempre defendi a Leidy, sempre, sempre. Eu realmente gostava dela", disse Alane.

Vale lembrar que a sister enfrenta o paredão da semana ao lado de Beatriz e Raquele. O resultado da eliminação será anunciado ao vivo por Tadeu Schmidt na edição desta noite, logo após a exibição de mais um capítulo do remake de 'Renascer'.