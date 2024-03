BBB 24: No Sincerão, Raquele expõe que Alane e Bia falavam mal de Isabelle

Durante o programa ao vivo, Raquele afirmou que Alane e Beatriz 'desciam a lenha' na Isabelle e agora andam como melhores amigas

Raquele prometeu que iria disparar algumas verdades durante o Sincerão desta segunda-feira, 18, no Big Brother Brasil 24.

A doceira não chamou Beatriz de 'idiota' como tinha prometido, mas decidiu expor que a vendedora e Alane falavam mal de Isabelle.

A emparedada colocou Alane, Beatriz e Davi no Painel da Eliminação com a justificativa de que as Fadas estão disputando o paredão com ela.

"Ela acha que o mundo gira em torno dela e não é isso", disse sobre a bailarina. Em seguida, ela disparou sobre a dupla que enfrenta na berlinda: "Desciam a lenha na Isabelle e agora estão andando como melhores amigas".

Logo após o final da dinâmica, Isabelle foi conversar com Raquele questionando sua fala e a mineira continuou afirmando: "Pois é, acontecia isso". Pouco depois, cunhã foi para a sala e disse para Beatriz e Alane que estava confusa sobre o que ouviu.