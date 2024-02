BBB 24: Isabelle pede atendimento médico pela 2ª vez em menos de 24 horas

Isabelle segue passando mal na casa do BBB 24 e é levada para o atendimento médico dentro do confessionário do reality show

A sister Isabelle voltou a pedir atendimento médico na casa do BBB 24, da Globo. Depois de passar mal durante a madrugada, ela segue se sentindo mal e foi levada para o confessionário do reality show para falar com os médicos.

As câmeras do pay-per-view mostraram quando ela começou a sentir ânsia de vômito enquanto estava no quarto do líder com Raquele e Michel. Então, os brothers a ajudaram a ir até o confessionário para receber os cuidados necessários.

Nas redes sociais, a equipe de Isabelle contou o que aconteceu. "Isabelle está se sentindo mal, tendo refluxo constante e ânsia de vômito. Isa foi levada para o confessionário com a ajuda de Raquele e Michel para receber ajuda médica", contou.

Imagem do atendimento médico vazou na web

Durante a festa do líder nesta quinta-feira, 22, Isabelle passou mal e precisou receber assistência profissional no confessionário do Big Brother Brasil 24. No entanto, um erro da produção acabou vazando parte da conversa da sister e expondo a equipe médica do programa, mostrando como é o atendimento médico dentro do reality show da Globo.

Tudo aconteceu depois que a sister se queixou de cólicas e vomitou durante a madrugada, Isabelle contou com o apoio de alguns colegas de confinamento e foi levada às pressas até o confessionário para receber atendimento. No entanto, ao abrirem a porta do cômodo para deixar a manaura, se depararam com uma surpresa.

Dois profissionais da equipe já estavam de prontidão, convocados para o momento em que a dançarina adentrasse o cômodo: uma jovem estava sentada no chão do confessionário, enquanto um homem surgiu ao lado da cadeira. Eles vestiam roupas pretas, cobrindo a parte superior do corpo, mas estavam com o rosto à mostra.

Assim que notaram a presença da equipe, os brothers levaram um susto. WanessaCamargo ficou impressionada ao notar os médicos e repetiu diversas vezes: “Tem um médico aí com ela”, disparou sem pensar duas vezes.A cantora ainda tentou dar uma espiadinha a mais, mas foi repreendida pelas colegas de confinamento e fechou a porta rapidamente.