BBB 24: Isabelle fala sobre desistência de Vanessa Lopes

'Difícil julgar o próximo', analisou Isabelle após a saída de Vanessa Lopes; sister fala que influencer poderá assumir namoro que deixou fora da casa

A desistência de Vanessa Lopes do BBB 24 nesta sexta-feira, 19, segue dando o que falar entre os brothers. Isabelle diz que a ex-participante ficará bem, ao lado da família. A cunhã-poranga ainda afirma que a influenciadora poderá assumir o relacionamento que deixou do lado de fora da casa.

"Eu acho que agora ela vai ficar bem", diz Isabelle. "A gente precisa de um e do outro. Por isso que é difícil a gente julgar o próximo aqui dentro... Agora ela vai estar nos braços da família, porque não tem apoio melhor que a família", completa.

A dançarina comenta sobre o relacionamento de Vanessa fora da casa: "Ela vai encontrar com o namorado, que ela quer gritar para o mundo que ama, sim! Porque ela ficou com medo da carreira dele por conta dela. Coitada, gente! Isso é uma culpa muito gente!". Wanessa recorda os "sinais" que Vanessa via pela casa. "Ela se apega muito nas coisas... Ela estava muito fixa. Pesando muito nas coisas todas para ela mesma", cita a cantora.

Yasmin Brunet chora e se sente culpada por desistência de Vanessa

Yasmin Brunet ficou bastante abalada com a saída de Vanessa Lopes no Big Brother Brasil 24. Na área externa da casa, a modelo caiu no choro e foi consolada por Wanessa Camargo. "Não sei se eu quero mais", desabafa.

"Olha pra mim, você é forte, você consegue. Olha pra mim. Você não vai me deixar aqui e eu não vou te deixar", tenta ajudar a cantora, que ainda disse que elas tentaram ajudar Vanessa o quanto puderam.

A loira diz estar se sentindo culpada por não ter acreditado que a influenciadora digital apertaria o botão e desistiria do BBB. "Eles estavam falando que ela iria apertar e eu não acreditei. Estou me sentindo mal porque eu não acreditei", conta. "Não tem como a gente voltar ou adivinhar, virar Deus e adivinhar o que está acontecendo. A gente tem percepções, a gente erra", comenta Wanessa.