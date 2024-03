BBB 24: Isabelle é detonada após votar em brother: 'Trairagem'

Após votar diferente de seus aliados, Isabelle é detonada na rede social por postura; comportamento da sister está sendo visto como traição

O voto de Isabelle no paredão deste domingo, 17, deu o que falar na rede social. Isso porque, a participante mais uma vez mostrou que não está totalmente fechada com o grupo de Davi, Matteus, Alane e Beatriz.

A manauara então não somou votos com seus aparentemente aliados ao escolher Lucas Henrique ao ir ao confessionário. Enquanto isso, o grupo, com quem ela anda na casa, foi em MC Bin Laden, como já tinham combinado nos últimos dias para não irem todos do mesmo grupo no paredão.

Apesar de achar que a independência conta muito para o público, Isabelle acabou sendo bastante criticada pela sua escolha. "O voto de Isabelle não é demonstração de independência, é demonstração de trairagem", opinou o colunista Chico Barney. "É aquilo, quem é amigo de todo mundo, não é amigo de ninguém", opinaram. "Sim, totalmente em cima do muro, Davi devia largar de mão", falaram outros.

Após a formação de paredão, os brothers próximos à Raquele falaram para a doceira que acreditam em sua permanência. O grupo contrário a Davi acredita que ela seja uma das favoritas e jogadoras fortes da edição.

Como foi a formação do paredão

A noite começou com o Anjo autoimune Matteus imunizando Beatriz. Em seguida, Raquele optou por usar o Poder Coringa, intitulado Poder da Verdade e retirou a imunidade de Bia. Em seguida, a Líder Giovanna indicou Beatriz direto ao paredão.

Na primeira votação da casa, em aberto, os brothers deveriam votar nos participantes que estavam Na Mira do Líder. Bia já estava no paredão e Matteus estava imunizado, Alane, MC Bin Laden e Davi podiam ser votados e com 6 votos, Davi foi o mais votado pela casa.

Depois, os brothers votaram novamente no confessionário e Alane recebeu 5 votos e também foi para a berlinda. Os indicados ao Na Mira do Líder deveriam dar um Contragolpe em consenso e escolheram mandar Raquele.

Davi, Alane e Raquele disputaram a Prova Bate e Volta, mas Davi levou a melhor e se livrou da berlinda.