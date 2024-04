BBB 24: Isabelle desabafa sobre reta final do reality: 'Confusão de pensamentos'

Na reta final do jogo, Isabelle abriu o coração e contou como estão seus sentimentos em relação aos últimos dias de BBB 24

Faltando menos de 15 dias para a grande final do BBB 24, da Globo, os brothers restantes no confinamento estão contando as horas para finalmente reencontrar a família. A sister Isabelle aproveitou seu momento no Raio-X desta sexta-feira, 5, para contar ao público como estão seus sentimentos em relação a esses últimos dias de jogo.

A manauara iniciou o relato agradecendo a oportunidade de permanecer no reality show e confessou estar um pouco ansiosa para os próximos acontecimentos. "Está uma loucura a minha cabeça. Sabia? Quero até compartilhar com vocês essas nuances de sentimentos... Eu estou muito feliz de estar aqui. Muita gratidão", disse ela.

"Mas presta atenção no que eu vou falar agora: Dá uma confusão aqui de pensamentos e sentimentos, nuance de sentimento. Um mix de gratidão e medo. A gente fica assim ansioso, confuso, quer chorar, quer conversar, não quer, quer ficar calado, não quer", completou Isabelle.

Em seguida, a sister também falou sobre a importância de se manter racional e o cuidado com as palavras. "A gente está perto da família, de ver a família. E aí, fica com aquela expectativa. Tem que ter cuidado com as palavras. Qualquer coisa que você fale agora, mais do que nunca. Com quem você vai conversar. Então, assim, é uma coisa que você fica muito reflexivo... Muito tenso", concluiu a Cunhã.

Vale lembrar que a final do Big Brother Brasil24 acontecerá em 16 de abril, dia que o público escolherá o grande campeão da atual edição. Até o momento, além de Isabelle, os brothers Davi, Alane, Beatriz, Giovanna, Matteus e Lucas Henrique seguem na casa.

No raio-x de hoje (05/04), Isa falou sobre a mistura de emoções que está sendo essa reta final de jogo. Uma grande loucura tribal! ❤️



“Sete pessoas nesta casa enorme, cara, quem diria, 26 pessoas, meu Deus, é inacreditável. Tá até uma loucura, minha cabeça sabia? Sério! Quero… pic.twitter.com/UBuFHlH3BJ — Isabelle Nogueira 🏹 (@Isanogoficial) April 5, 2024

MC Bin Laden revela qual será seu novo nome artístico

Eliminado do BBB 24, o ex-brother MC Bin Laden já está planejando algumas mudanças em sua carreira. Como já adiantado anteriormente por sua equipe ao site Splash, do UOL, o funkeiro pretende alterar o nome artístico em breve e já revelou qual será a nova alcunha.

Na manhã desta sexta-feira, 5, Bin Laden participou do programa 'Mais Você' e bateu um papo descontraído com Ana Maria Braga a respeito de sua longa trajetória no jogo. Ao longo da conversa com a apresentadora, o ex-brother contou que Tadeu Schmidt e a ex-sister Pitel o ajudaram a bater o martelo sobre a escolha final.

"Meu nome já foi apadrinhado pelo Tadeu. Tadeu, você também é responsável, viu! Vai ser MC Binn mas com dois N, porque a Pitel também falava que tinha que ser Binn com dois N. Então vou colocar", declarou o ex-BBB.

Em seguida, Bin avisou que já está mais do que preparado para retomar a agenda de shows: "Alô, contratantes do Brasil inteiro! Já vou aproveitar esse momento aqui. Já pode contratar porque quero trabalhar. Eu não ganhei R$ 3 milhões não, gente! Tenho show, mas quanto mais show, melhor", disse ele, por fim.