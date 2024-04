BBB 24: Isabelle desabafa e diz que se sente sozinha dentro do reality

Depois de chorar, Isabelle foi consolada por Giovanna e Lucas Henrique na madrugada deste domingo, 07: ‘Não se sente parte daquilo ali’

A madrugada deste domingo, 07, não foi fácil para Isabelle, depois de chorar por se sentir culpada pelo desentendimento entre Alane e Beatriz, a sister continua chorando e dizendo que está se sentindo mal com toda a situação e comenta que muitas vezes se sentiu sozinha dentro do programa.

"Você só está extravasando porque está sobrecarregada", declara Giovanna. "Eu estou me sinto sem amor, entendeu? Sem a minha família, carente, solitária", desabafa Isabelle. "Não é por causa da briga, está vendo? Também, mas não é só isso", observa Lucas Henrique. "Porque elas são muito amigas e eu comecei a falar com elas agora. Eu sou um extra, entendeu? É como se eu fosse uma sobrecarga", diz a manauara.

"Você não se sente parte daquilo ali, eu sei", comenta Giovanna. "Eu gosto muito das duas, mas, como elas brigaram por mim...", continua Isabelle. "Amiga, não é isso. Você não se sente parte oficialmente dali. É como se você fosse aceita, eu sei disso", repete a mineira. "Eu estou me sentindo muito mal", desabafa a dançarina.

"Eu estou me sentindo aqui como se tivesse faltando algo, sabe? É horrível, senti muita solidão aqui dentro, muita. Os momentos que eu mais extravaso é dançando, sabe? Que eu mais sou eu. Fico orando pra ter festa, pra eu poder dançar", declara Isabelle.

Isabelle comenta que, às vezes, se sente sem valor, imatura. "Uma briguinha dessa, de duas amigas, que são mais novas do que eu, quase 10 anos, aí eu estou no meio. Eu com 31 anos passando por isso, aqui", diz.

"Você não está passando por isso, você está escolhendo participar disso. O motivo não é você, você não está lá dentro, você não causou nada, você não brigou com nenhuma das duas. Se as duas estão tendo um atrito lá, é entre elas. Não carrega isso pra você", argumenta Giovanna.

Beatriz e Alane se desentendem e vendedora lamenta

No Quarto Fada, sisters falam sobre a aproximação entre Matteus e Isabelle durante a festa deste domingo, 07. No entanto, durante a conversa, Alane e Beatriz, as aliadas acabaram entrando em um atrito. Elas falam sobre dar espaço para Isabelle e Matteus dançarem na pista de dança. "É só para eles terem um tempinho, poxa. Estava tão bonito eles dançando na pista", afirma ela. Beatriz explica um incômodo com a situação.