Deniziane e irmã gêmea exibem resultados após cirurgias plásticas iguais

Ex-participante do BBB 24, Deniziane revela os resultados das cirurgias plásticas que fez junto com sua irmã gêmea; saiba o que mudou

Depois de participar do Big Brother Brasil 24, DenizianeFerreira assou por algumas cirurgias plásticas e aproveitou para realizar as mudanças junto com sua irmã gêmea, Deniziene. Em suas redes sociais, a mais nova influenciadora digital compartilhou detalhes das mudanças e falou sobre os resultados dos procedimentos estéticos.

Através dos stories do Instagram, Deniziane contou que segue em recuperação depois de passar por uma lipoaspiração e colocar silicone nos seios: "O resultado final é só daqui a uns três meses, agora realmente não dá para ver. Mas, assim, já está muito lindo, estou achando maravilhoso. Só que ainda tem alguns pontinhos que estão roxos”, disse.

“Ainda está inchado, eu estou no processo de pós-operatório ainda. O que já está agora eu estou amando”, ela celebrou o resultado e revelou mais detalhes das próteses: "360 ml de cada lado, perfil alto, com uma tecnologia nova, onde eles fazem uma alça de sustentação, colocando metade para dentro do músculo e metade para fora”, contou.

Deniziane Ferreira detalha cirurgia plástica - Reprodução/Instagram

Em seu perfil no Instagram, Deniziene foi mais direta ao exibir o antes e depois com algumas peças de roupa que evidenciam a região do colo, braços etambém do abdômen: “Resolvi gravar para vocês o antes e depois do look para vocês terem noção de como ficou o silicone”, contou a irmã gêmea da ex-sister do BBB 24.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deniziene Ferreira (@enny_ferreira12)

Na sequência, Enny explicou que decidiu se submeter às plásticas após seu corpo ter sido transformado pela chegada de sua filha. Vale lembrar que Deniziane também é mãe de um menino e revelou que a mudança em seu corpo foi uma grande transformação: "Realizei o grande sonho da minha cirurgia plástica”, celebrou nas redes sociais.

Deniziane Ferreira desmente boatos após flagra:

Deniziane Ferreira, ex-participante do BBB 24, confirmou que está vivendo um novo affair após ser flagrada em clima de romance em uma festa. Procurada pela CARAS Brasil, a mineira abriu o jogo sobre o bonitão misterioso e garantiu que os dois ainda não estão namorando, já evitando que boatos e especulações circulem entre os fãs.

"Fiquem calmos (risos), não estamos namorando", adiantou Anny, que durante o BBB 24 cativou milhares de se fãs que torciam por seu romance com Matteus Alegrete, que no final da temporada acabou iniciando um namoro com Isabelle Nogueira. Segundo a fisioterapeuta, o caso de amor dos dois é antigo; saiba mais detalhes.