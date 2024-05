Skincare: 7 produtos essenciais para peles oleosas

Se você tem a pele oleosa, sabe que é essencial ter um cuidado extra ao escolher os produtos a serem utilizados, não é mesmo? Dessa forma, é possível evitar o surgimento de acnes, cravos e o indesejado “efeito rebote” na pele - que ocorre quando as glândulas sebáceas produzem ainda mais óleo ao invés de controlar, deixando a pele com um aspecto ainda mais oleoso.

Portanto, investir em uma rotina de cuidados com a pele, utilizando produtos de qualidade, é fundamental para mantê-la sempre saudável. Para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com 7 produtos incríveis para você adicionar na rotina e garantir no Mercado Livre. Olha só:

1. Sabonete de glicerina, Granado: https://mercadolivre.com/sec/19xsavV

Elaborado com glicerina de base 100% vegetal, conhecida por suas ações emolientes e hidratantes, esse sabonete limpa a pele com suavidade, deixando-a macia e perfumada.