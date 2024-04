BBB 24: Irmã de Davi acredita que Beatriz tenha inveja do brother

Será que é isso? Após últimos acontecimentos conturbados na casa, irmã de Davi diz que Beatriz tem inveja do brother e que deseja fazer VT

Nos últimos dias, Beatriz e Davi protagonizaram algumas discussões após o baiano chamar a vendedora do Brás de egoísta no Sincerão. Em declaração ao IG, a irmã do motorista de aplicativo então comentou o que pensa da sister.

Questionada sobre a comerciante ter inveja do brother, Raquel Brito afirmou que acredita que seja esse sentimento que a participante tem dele. "Sim [tem inveja] porque ela não sabe fazer nada a mais do que o VT", falou a irmã do baiano.

Segundo a visão de Raquel do jogo, Beatriz estaria tentando desestabilizar Davi ao perceber que ele tem chances de vencer o programa.

É bom lembrar que os ânimos esquentaram entre os dois após Davi chamar Bia de "egoísta" no Sincerão. Na madrugada desta terça-feira, 09, eles tiveram mais uma discussão e a comerciante alegou ver desespero nas atitudes dele.

Durante a tarde desta terça-feira, 09, a sister enlouqueceu e teve outro desentendimento aos berros com Davi.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Big Brother Brasil (@bbb)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Big Brother Brasil (@bbb)

Davi chama Bia de egoísta e brothers discutem

Mesmo sendo do mesmo grupo, Davi e Bia tiveram uma briga nesta segunda-feira, 08, após o Sincerão. O desentendimento aconteceu depois do baiano chamar a vendedora do Brás de egoísta durante a dinâmica.

O motorista de aplicativo deu o adjetivo negativo para a comerciante após vê-la falando que comeria a comida toda por estar no paredão. Não gostando nada da exposição, Bia então discutiu com o até então aliado no jogo.