BBB 24: Giovanna analisa relação com Isabelle: 'Não se sente confortável’

Giovanna aponta incômodo da manauara ao ver suas aliadas do BBB 24 se aproximando do Quarto Gnomo e fala sobre a comportamentos da sister

Na academia do BBB 24, Raquele conversa com Giovanna nesta quarta-feira, 13, e aponta que as relações do grupo de aliadas mudou quando outro brother, o Michel, passou a dormir no Quarto Gnomo. "Como que uma mudança de quarto mexe com tudo, né", diz a doceira.

"Você fala por que?", Giovanna questiona. "Do Michel. A visão que a Cunhã teve, depois que ele mudou de quarto. Eu senti mesmo ele mais próximo das meninas, da Fernanda", Raquele responde.

"Então, mas não acho que é um afastamento. Aproximação com o outro lado não quer dizer que tá afastando do outro", Giovanna analisa a reação de Isabelle à aproximação delas com os brothers do Quarto Gnomo. "Eu sei, não é uma coisa que eu sinto, já a Cunhã sente e já teve outra visão", a doceira diz em resposta.

"Eu acho na real é que quando a gente se aproxima de um outro lado, ela não se sente confortável em chegar junto. Então ela acha que ela tá perdendo espaço, que isso tá levando a um afastamento. E não é bem assim que funciona. Eu já falei isso pra ela", diz a sister fala da manauara.

Em seguida, Raquele explica porque não quer se mudar de vez para o Quarto Gnomo: "Não quero ir pra lá porque eu sinto que se eu for pra lá eu vou ficar muito fechada. Eles são muito fechados lá naquele quarto e eu não quero isso. Eu vou lá na hora que eu quero, brinco, converso, saio, volto, vou pro meu quarto. E é melhor assim do jeito que tá. Nunca tive vontade de ir pra lá, de mudar".

Giovanna concorda e diz que também quer continuar dormindo no Quarto Fada, pois não quer perder a aproximação com Leidy Elin.

Alane opina sobre Fernanda: 'Jeitinho bem falso'

Na área externa da casa mais vigiada do Brasil, Alane e Beatriz conversam sobre a relação de Fernanda e MC Bin Laden no BBB 24. No papo desta quarta-feira, 14, a paraense relembra uma conversa entre os brothers na casa.

"A Fernanda com esse jeitinho dela bem falso falou com o Bin assim: 'Nossa, você está muito chique. Vamos tirar uma foto?' Aí, ficaram na frente do espelho para fazer uma foto, né? E aí, agora eu olho para o Matteus e falo a mesma coisa e ele fica rindo, fica dizendo 'para' não sei o que. Eu falo: 'Aí, Matteus! Você está muito lindo. Vamos tirar uma foto? Você está muito chique", conta Alane.