BBB 24: Fernanda ignora força de Davi em paredões: "Uma hora vai sair"

Em conversa com Pitel, Lucas Henrique e Yasmin Brunet, Fernanda revelou como iria comemorar caso Davi fosse eliminado do BBB 24

Nesta terça-feira, 12, na área externa na casa do BBB 24, Fernanda contou para Lucas Henrique e Yasmin Brunet uma conversa que teve com Giovanna Pitel, que também estava com o grupo.

A confeiteira expôs um questionamento que fez para a assistente pessoal sobre como ela agiria caso fosse para um paredão contra Davi e o brother fosse eliminado. "Se você cai em um Paredão com Davi e ele sai, você não faz nada? Sério que você não faz nada?", quis saber.

Assim como Pitel, Yasmin confessou que não faria. "Eu faria, faria muito. Cadê aí os quatro Paredões? Fazer igual o Rodrigo fazia", contou Fernanda para os colegas de confinamento.

Em seguida, a sister explicou que mudou de opinião após a briga que aconteceu após o Sincerão desta última segunda-feira: "Eu não faria nada até ouvir ontem. Até ver a pessoa bater no peito e ficar falando: 'Eu voltei de quatro Paredões'", contou.

"Ele tem um ponto", comentou Pitel. Yasmin, então, critica o motorista de aplicativo: "Ele é muito egocêntrico e prepotente. É assustador, sério mesmo", detonou a modelo.

Fernanda ressaltou que voltar de vários paredões nao garante que a pessoa vai ganhar o reality. "Eu achava que as pessoas aqui, por mais que voltassem de vários Paredões ou não, entende que isso não é métrica. Entende que a pessoa pode ir em 10 e ainda não ser o querido. Vai chegar a hora que ela vai sair. Então, assim, eu achava que todo mundo entendia que voltar de muitos Paredões não significa tanta coisa. Significa que você está indo com outras pessoas", completou.

Fernanda comenta mudança de atitude de brother

Em papo nesta segunda-feira, 11, na área externa da casa do BBB 24, Lucas Henrique comenta sobre o Paredão desta semana, que ele enfrenta contra Yasmin e Isabelle. O capoeirista diz que, caso ele saia, as aliadas podem votar em Matteus e afirma que o gaúcho será eliminado.

Pitel discorda do aliado e diz que Matteus "está mostrando as asas". Fernanda também comentou sobre o brother: "Ele não aceita ouvir as coisas, é muito frágil. Geralmente as pessoas quando ficam assim sensíveis a críticas, é porque elas se acham muito boas. E aí não aceita de jeito nenhum", disse a sister em um trecho da conversa.