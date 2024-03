BBB 24: Davi desabafa sobre sister e afirma: "A hora dela vai chegar"

Em conversa com seus aliados, Davi relembrou o episódio com Leidy Elin após o Sincerão do BBB 24, e desabafou sobre os participantes do reality

Na tarde desta terça-feira, 12, Davi se reuniu na academia do BBB 24 com Beatriz, Alane e Matteus e voltou a falar sobre Leidy Elin ter jogado suas roupas na piscina da casa. O brother desabafou sobre o comportamento da sister e dos outros participantes do programa.

"Mas eu acho que vai chegar a hora dela. O que ela fez ontem não vai passar em branco, não. Não vai passar em branco. A hora dela vai chegar", afirmou o baiano. Matteus sai da academia e a vendedora deu sua opinião sobre o ocorrido. "É complicado, gente. Eles estão passando do ponto do jogo", disse a sister.

"O que ela fez comigo ontem... Não vai ficar assim, não. Não vai ficar assim. Não vai. O Brasil vai cobrar dela", disparou o motorista de aplicativo. "É... eu acho que é uma coisa que eu entendo que tu queira te vingar e tudo mais", comentou Alane. "Eu não quero me vingar, não", respondeu o brother.

A bailarina também analisou a situação. "O fato de estar sendo gravado e as pessoas estarem vendo, talvez a vingança chegue para ela sem tu nem precisar se mexer", ressaltou. "Não, não vou me vingar de nada, não", garantiu o baiano, que acrescentou: "É porque dá raiva, dá muita raiva."

Davi completou o desabafo apontando sua percepção em relação aos demais participantes. "É f***! Você ir para seis paredões com nove votos, receber cinco baldes de tinta na cabeça. Todo Sincerão você estar sendo citado. Você está na história de todo mundo... Ontem eu arrumei aquela mesa toda, a Giovanna veio e tirou todos os pratos da mesa", finalizou.

Leidy Elin se mostra realizada com sua ação contra Davi

Após protagonizar mais uma discussão com Davi e causar jogando as malas dela na piscina, Leidy Elin se mostrou satisfeita com suas ações na casa do BBB 24. Em conversa com Lucas Henrique, a trancista comentou sobre as ocorrências.

"Eu estou de boa, eu gosto dessa vibe. Não gosta de falar que eu sou vtzeira? Fala com vontade. Agora ele pode falar com vontade. Toda vontade do mundo. Aí está lá, toda a tropinha na sala. Depois eu vou chamar a Bia pra conversar", declarou Leidy.