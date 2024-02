BBB 24: Fernanda e Pitel surpreendem com revelações íntimas durante prova

Cadê a calcinha? Fernanda e Pitel surpreendem ao dispensar roupas íntimas e fazer revelações inusitadas durante a Prova do Líder no BBB 24

Durante a madrugada desta sexta-feira, 23, os confinados no Big Brother Brasil 24 enfrentaram uma disputa acirrada na Prova do Líder. Fernanda e Pitel, que foram finalistas na resistência, aproveitaram o tédio para fazer algumas revelações íntimas. As sisters surpreenderam ao revelar dispensaram suas roupas íntimas para a competição.

Aliadas no confinamento, a confeiteira e a assistente social decidiram enfrentar a prova, que era em dupla, juntas. Fernanda assumiu o papel do celular, presa a um cabo de aço esticado, enquanto Pitel desempenhou o papel do cartão. Dessa forma, as sisters permaneceram abraçadas durante toda a dinâmica, se segurando para não cair na plataforma inclinada.

Entediadas enquanto encaravam uma à outra, Pitel aproveitou a oportunidade para revelar como se preparou para a prova de resistência: “Vim sem calcinha e tu?”, ela perguntou para a colega de confinamento. Sincera, Fernanda também confessou que dispensou o item íntimo para evitar desconfortos durante a competição.

Após as revelações íntimas, as amigas caíram na gargalhada e ficaram impressionadas com a coincidência na preparação para a competição. Vale mencionar que as conversas inusitadas deixaram as sisters alertas. Fernanda e Pitel chegaram até a final da disputa se divertindo muito. No entanto, a carioca não aguentou e pediu para sair depois de cinco horas de prova.

ai KKKKKKK a fernanda e a pitel são ótimas #bbb24pic.twitter.com/XEj7rHCsKp — paiva (@paiva) February 23, 2024

Quem venceu a Prova do Líder?

Depois que a confeiteira e assistente social desistiram da disputa, Beatriz e Isabelle, que estavam ao lado de suas rivais no reality show global, conquistaram a liderança em dupla. Agora, elas enfrentam a difícil decisão de determinar quem ficará com os poderes na casa e quem terá a oportunidade de levar uma bolada para fora do confinamento.

Desta vez, a Prova do Líder ofereceu um incentivo adicional para os confinados permanecerem na resistência. Enquanto estavam abraçados com as fantasias de celular e cartão, os brothers também observavam o prêmio em um telão. À medida que o tempo da prova passava, o prêmio aumentava. Inicialmente, a dupla vencedora poderia ganhar R$2.500, mas o valor cresceu de forma drástica.