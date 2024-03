BBB 24: Fernanda diz seu palpite sobre próximo eliminado da edição

Nesta segunda-feira, 11, Fernanda e Pitel conversavam na academia da casa do BBB 24 e analisaram os participantes que estão no Paredão

Nesta segunda-feira, 11, Fernanda e Pitel conversam na academia da casa mais vigiada do Brasil. As duas especulam sobre como estaria a disputa no Paredão formado neste domingo, 10, entre Yasmin, Isabelle e Lucas Henrique.

"Eu acho que a Yasmin sai", opina Fernanda. "Eu acho que é Lucas [Henrique] e Yasmin, Cunhã [Isabelle] passa direto", responde Pitel. A eliminação que acontece na terça-feira, 12, ainda gerou diversos possíveis cenários:

"Por isso que eu falei lá no quarto que eu acho esse Paredão água com açúcar, não vai ter peso... No pior dos cenários ou melhor dos cenários, se Cunhã [Isabelle] sai, muda o que para a gente no jogo? Se Yasmin sai, muda o que para a gente no jogo?", analisa Fernanda.

"Única pessoa que muda alguma coisa se sair é o Lucas. Se ele sair, dá uma quebrada. Qualquer uma das duas que saírem não tem peso", explica a confeiteira. Fernanda, então, cita alegrete e faz comparação: "Se ele tivesse caído [no Paredão] e ele saísse... nossa, elas iam ficar baqueadaças. Agora Cunhã [Isabelle]? Acabou de entrar no grupo...", conclui Fernanda.

A noite começou com Lucas Henrique já emparedado por consequência da Prova do Líder. O brother, que é o Anjo da Semana, imunizou Leidy Elin. Buda também arrematou o Poder Absurdo e deveria imunizar uma das pessoas do Na Mira do Líder, ele optou por imunizar Pitel.

Em seguida, a líder Beatriz indicou Yasmin direto ao paredão. A casa votou e o mais votado foi Matteus com 6 votos. O imunizado pelo Poder Coringa, Pitel, deveria indicar alguém a berlinda. A assistente social escolheu mandar Isabelle.

Lucas Henrique, Matteus e Isabelle disputaram a Prova Bate e Volta, mas Alegrete levou a melhor e se livrou da berlinda desta semana e garantiu mais uma semana na casa mais vigiada do Brasil.