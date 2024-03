BBB 24: Fernanda dá patada em Ana Clara durante ação patrocinada. Confira!

Durante ação patrocinada, Fernanda deu uma resposta atravessada para a apresentadora Ana Clara no BBB 24

Um momento protagonizado por Fernandadurante o Almoço do Anjo deste domingo, 24, deu o que falar na web. A confeiteira participou do Almoço do Anjo de Pitel e deu uma resposta atravessada para Ana Clara, durante uma ação de patrocinador, que estava sendo comandada pela apresentadora.

Ao interagir com a carioca, Giovanna e Leidy, convidadas pelo Anjo da semana, Ana Clara brincou sobre Fernanda estar de viseira dentro do estúdio. "E Fernanda, que não tirou a viseira?", disse a ruiva.

"Ah, por quê? É pra tirar? Chamaram no ponto aí? Não, isso aqui é marca registrada", disparou a modelo dando risada depois. "Claro que não, eu que estou te zuando", respondeu a apresentadora. "Não, isso aqui é marca registrada", acrescentou Fernanda.

Em seguida, Ana elogiou a roupa da sister: "Ficou bonita de cinza, gostei!". "Gostei da cor, nunca tinha usado muito, gostei", confessou a carioca. "E combinou com a viseira", pontuou a ex-BBB 19. "E combina com a minha viseira", repetiu Fernanda.