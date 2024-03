BBB 24: Pitel recebe recado do namorado durante Almoço do Anjo

Mensagem do Anjo

O namorado de Pitel fez questão de mandar uma mensagem para o Anjo da semana no BBB 24

Pitel recebeu um vídeo romântico de seu namorado, Weslley Toledo, durante o Almoço do Anjo na tarde deste domingo, 24, no Big Brother Brasil 24.

Ao contrário de Lucas Henrique que não contou com o vídeo da esposa no Almoço do Anjo, o namorado da alagoana fez questão de mandar um recado para ela.

"Oi amor! Parabéns novamente pelo Anjo! Te amo, tô com muita saudade, beijo!", falou ele na gravação.

Além de Weslley, a assistente social também escutou a mensagem de sua mãe, sobrinhos e de algumas amigas. Após ver os recados, Pitel reagiu eufórica, agradeceu e foi abraçada por Giovanna, Fernanda e Leidy Elin, que foram as sisters convidadas para o almoço pelo Anjo da semana.

Após vencer a Prova do Anjo, a alagoana garantiu uma imunidade para a formação do paredão quádruplo de hoje. Essa semana, ela não terá o direito de imunizar mais uma participante.