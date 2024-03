BBB 24: Fernanda tem DR com Pitel: "Eu escolhi não competir com você"

Fernanda falou com Pitel sobre algumas dúvidas que teve em relação à sister no BBB 24

Fernanda e Pitel tiveram uma DR durante a madrugada deste domingo, 24, no Big Brother Brasil 24. Na área externa da casa, a confeiteira decidiu conversar com a alagoana e dizer que teve algumas dúvidas em relação à sister.

Fernanda começa dizendo que ficou observando a assistente social de longe: "Porque se não tivesse ninguém e você fosse entrar pra procurar alguma coisa", comentou. Pitel interrompeu e completou: "Sem te chamar".

"Sem me chamar não. Eu não ia, não ia de jeito nenhum. Porque eu escolhi não competir com você nesse jogo. O Brasil pode me chamar de imbecil, mas eu escolhi não competir nesse jogo.Porque se eu for escolher competir nesse jogo, eu quero que você se f***! E não é isso que eu quero porque eu te amo. Então, eu prefiro eu me f***", disparou a carioca.

"Mas eu não quero que você se f***", respondeu a alagoana. "Tudo bem, mas aí quando você fala que: 'eu achei a p** da mala', você já está me f***", retrucou se referindo sobre a mala com a trollagem do Poder do Falso. "Pra mim, de verdade, eu lembro de ter dito. 'Eu ia justificar que eu achei a mala primeiro' e aí você disse: 'E eu ia falar que fui eu que abri' e aí eu disse é e eu subi", se explicou Pitel.

"O parâmetro não era esse naquele momento, então, minha ideia foi o quê? Beleza, você quer achar as coisas primeiro? Então vai, não vou nem levantar o meu pé desse sofá. Tá desesperada? Vai você, quer muito? Vai você, eu ganho de outra forma", finalizou Fernanda.