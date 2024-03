BBB 24: Fernanda comenta sobre olhar de Davi: ‘Assustador'

Em conversa com sister neste domingo, 03, Fernanda afirma que o seu 'santo não bate' com o motorista de aplicativo; o brother está no paredão

Na academia da casa mais vigiada do Brasil, Fernanda comenta sobre os olhares de Davi dentro da casa mais vigiada do Brasil. A confeiteira afirma que chegam a ser assustadores. Durante a conversa, Giovanna concorda e diz que se sente desconfortável.

A confeiteira, então, começa a falar do baiano com Michel e a nutricionista. "Vou te falar uma coisa. Tenho um problema muito sério com os olhares do Davi", diz Fernanda. "Nossa, eu tenho um problema muito sério com os olhares do Davi", concorda Giovanna. "Eu acho que é alguma coisa, não sei explicar. Acho que é meu santo não bate", explica a confeiteira.

"É uma energia que não bate com a minha", acrescenta Fernanda. "Tudo ele faz vendo se alguém está olhando. Ele fica o tempo inteiro olhando para ver se está todo mundo olhando para ele", conta a nutricionista.

Então, a confeiteira faz uma declaração sobre os olhares. "Chega a ser assustador", diz Fernanda. "Isso me deixa meio desconfortável", afirma Giovanna. "Eu fico também, o tempo inteiro", conta a confeiteira.

Davi atende o Big Fone pela quinta vez e está no paredão

Davi atendeu o Big Fone e está no paredão! Durante a tarde deste domingo, 03, o motorista de aplicativo atendeu pela quinta vez e dessa vez não era trollagem, o Big Boss tinha uma mensagem para o brother. "Atenção, preste bem atenção! Você está no paredão. Se você for o Líder ou o Anjo, está salvo, mas deve indicar alguém imediatamente no seu lugar. Comunique a todos!", dizia a voz.

Assim que desligou o telefone, o baiano disse que estava na berlinda e ainda revelou sobre as outras vezes em que atendeu: "Os outros eram fake". O brother não sabe, mas durante a formação do paredão na noite de hoje, ele ainda terá direito a um Contragolpe.

Davi ainda poderá se salvar na Prova Bate e Volta, em que disputará ao lado do mais votado da casa e do contragolpeado por ele mesmo. Apenas um participante se salvará da berlinda.