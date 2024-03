BBB 24: Davi atende o Big Fone pela quinta vez e está no paredão

O brother já havia atendido outras quatro ligações de trollagem do Big Boss

Davi atendeu o Big Fone e está no paredão! Durante a tarde deste domingo, 03, o motorista de aplicativo atendeu pela quinta vez e dessa vez não era trollagem, o Big Boss tinha uma mensagem para o brother.

"Atenção, preste bem atenção! Você está no paredão. Se você for o Líder ou o Anjo, está salvo, mas deve indicar alguém imediatamente no seu lugar. Comunique a todos!", dizia a voz.

Assim que desligou o telefone, o baiano disse que estava na berlinda e ainda revelou sobre as outras vezes em que atendeu: "Os outros eram fake".

O brother não sabe, mas durante a formação do paredão na noite de hoje, ele ainda terá direito a um Contragolpe.

Davi ainda poderá se salvar na Prova Bate e Volta, em que disputará ao lado do mais votado da casa e do contragolpeado por ele mesmo. Apenas um participante se salvará da berlinda.