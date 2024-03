BBB 24: Davi faz confissão ao atender o Big Fone pela quarta vez

Davi foi mais rápido que os outros participantes do 'BBB 24' pela quarta vez, e atendeu ao Big Fone com 'sinal de ocupado'

Na manhã deste domingo, 3, o Big Fone tocou mais uma vez no BBB 24, e novamente, Davi atendeu ao telefonema falso. Esta é a quinta e última ligação com 'trote' que os brothers vão receber.

Das cinco vezes que o telefone tocou, Davi atendeu quatro vezes. O brother, contudo, só revelou nessa última vez que se tratava de uma trolagem, já que nas outras vezes ele fez suspense e revelou a brincadeira apenas para Alane e Beatriz.

Antes do Big fone tocar, o baiano e Michel estavam próximos a cada um dos Big Fones na área externa da casa. O motorista de aplicativo, inclusive, chegou a levar uma bronca da produção por estar com a mão no aparelho, o que não pode. Assim que ouviu o toque, ele foi o primeiro a tirar o telefone do gancho, e assim como nas outras quatro vezes, deu apenas um "sinal de ocupado".

Depois que ele posicionou o telefone na base, Michel perguntou se havia sido mais um trote, e Davi confirmou: "Estão só trolando a gente", confessou ele. Raquele, então, falou sobre a possibilidade de ter um recado verdadeiro. "É nesse meio de trote que vai vir um de verdade", observou a sister.

Vale lembar que Davi atendeu o Big Fone nas duas vezes que ele tocou na última sexta-feira, 1º. No sábado, 2, no meio do dia, Alane foi mais rápida e tirou o telefone do gancho na primeira ligação, já o baiano atende a segunda. Neste domingo, às 17h20, o Big Fone tocará pela sexta vez, mas quem atender a ligação vai ser mandado para o Paredão.

Entenda a formação do Paredão

Após o Big Fone tocar seis vezes, um participante já estará no paredão. Se quem atender for o Líder ou o Anjo, o participante deverá indicar alguém em seu lugar. Pitel, que comprou o Poder Coringa, intitulado Poder Gêmeo, terá direito a 2 votos durante a formação da berlinda, que poderá ser na mesma pessoa ou em pessoas diferentes. A sister, que venceu a Prova do Anjo, está imune e imunizará outra pessoa.

O líder Lucas Henrique mandará um dos escolhidos no 'Na Mira'. Depois, a casa vota e o mais votado está no paredão e o emparedado pelo Big Fone terá direito a um contragolpe. Os 3 participantes, tirando o emparedado pelo Líder, disputam a Prova Bate e Volta, em que apenas 1 se salva.