BBB 24: Davi atende Big Fone pela segunda vez e segue fazendo mistério

De novo, o brother foi o mais rápido e atendeu o Big Fone da trollagem

O Big Fone tocou pela segunda vez como trollagem e assustou os participantes do Big Brother Brasil 24!

Davi de novo foi o mais rápido e atendeu o telefone primeiro. Novamente, o brother fez mistério e não quis falar que não ouviu nada do Big Boss.

Fernanda e Pitel estavam na lavanderia quando viram o baiano atendendo. "De novo?", reagiu Pitel. "Dá para ele logo o programa", disparou a confeiteira.

Alane logo apostou que era trote, já que o motorista de aplicativo ficou pouco tempo na linha. "Foi trote, com certeza", disse ela.

Mesmo para a bailarina, Beatriz e Matteus, o brother optou por não falar a verdade. "Eu não posso falar, gente!", disse ele enquanto Alane insistia que não teve nada devido ao tempo curto.

Davi continuou ao lado do telefone com esperança de tocar mais uma vez.

E não para por aí! Boninho resolveu trollar os brothers. Além dessas duas vezes, o Big Fone ainda irá tocar outras 3 vezes como trollagem, antes de colocar um participante no paredão.



No sábado, 2, o telefone tocará novamente duas vezes, porém, em horários mais noturnos, quando a maioria dos confinados costumam estar acordados. A primeira chamada acontecerá às 19h, seguida por outra às 23h30. Mais uma vez, essas ligações fazem parte da trollagem planejada pelo Big Boss e os brothers vão se deparar com o telefone mudo.

No domingo, 3, o público finalmente descobrirá quem será o novo emparedado da casa. O primeiro toque do telefone ocorrerá bem cedinho, às 6h, seguido de uma ligação às 17h20. Esta última será transmitida durante a programação da TV, e quem atender receberá uma surpresa desagradável, sendo automaticamente indicado ao Paredão.