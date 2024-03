BBB 24: Davi 'engana' brothers após atender o Big Fone e web elogia: 'Gênio'

Após atender o 'Big Fone da pegadinha', Davi decidiu montar uma estratégia de jogo para 'enganar' os brothers do BBB 24; confira

A maratona do Big Fone no BBB 24, da Globo, mal começou e já mexeu com os brothers da casa mais vigiada do país. Davi foi o participante mais rápido e atendeu o primeiro telefonema do Big Boss na manhã desta sexta-feira, 01.

O motorista de aplicativo, no entanto, foi surpreendido ao perceber que a ligação havia "caído". Isso porque Boninho decidiu realizar uma pegadinha com os confinados esta semana e revelou ao público que ligará para a casa seis vezes, mas em apenas uma ele deixará um recado, mandando o brother que atender direto para o paredão.

Apesar de ter recebido apenas um telefonema mudo, o brother decidiu jogar com os adversários e não revelou que a ligação havia "caído". Após o toque, Davi afirmou aos colegas de confinamento que não poderia falar a suposta mensagem recebida pelo Big Boss.

Nas redes sociais, a atitude do jovem foi bastante comentada por internautas, que se divertiram com a brincadeira. "Davi foi demais agora, Big Fone não falou nada e ele tá rindo falando que não pode falar o que é", escreveu uma fã no site X, antigo Twitter. "O Davi dizendo que não pode falar só pra meter o louco no pessoal, eu to rindo muito", disse outra.

"O Davi atendeu o Big Fone e ainda não falou o que era. Alugou um apartamento na mente de todo mundo. Agora, mesmo se ele falar que é trote, ninguém vai acreditar. O cara é um gênio", elogiou uma terceira.

Confira o momento em que Davi atende o Big Fone:

☎️ Davi atendeu a primeira trolagem do Big Fone!



O Big Fone toca novamente às 16h com mais uma chamada perdida 👀 #BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/LTumBrTnIt — Big Brother Brasil (@bbb) March 1, 2024

Como será a maratona do Big Fone?

Boninho não está para brincadeira! O diretor do Big Brother Brasil 24 revelou que planejou uma trollagem para agitar os confinados a partir desta sexta-feira, 1º. Isso porque o Big Boss vai ligar para casa seis vezes, mas apenas uma ligação terá uma mensagem. Quem atender o último Big Fone está no Paredão! Saiba quando o telefone vai tocar:

Quem estiver acordado na manhã desta sexta-feira, 1º, vai precisar dar uma corridinha na área externa para atender o telefone às 10h. Essa não será a mensagem desagradável e o brother vai ficar falando sozinho com o Big Fone. Mas as emoções não param por aí! Mais tarde, às 16h, outra ligação promete agitar ainda mais a casa ainda no mudo.

Já no sábado, 2, o telefone tocará novamente duas vezes, porém, em horários mais noturnos, quando a maioria dos confinados costumam estar acordados. A primeira chamada acontecerá às 19h, seguida por outra às 23h30. Mais uma vez, essas ligações fazem parte da trollagem planejada pelo Big Boss e os brothers vão se deparar com o telefone mudo. Entenda a dinâmica completa!