BBB 24: Davi choca aliadas ao revelar verdade sobre Big Fone: ‘Não vale nada’

Após atender Big Fone no BBB 24, Davi abre o jogo sobre o que escutou em ligação misteriosa e deixa aliadas chocadas com estratégia

Na manhã desta sexta-feira, 1º, Davi foi o primeiro participante a atender uma das cinco chamadas silenciosas do Big Fone no Big Brother Brasil 24. Para surpresa de seus rivais, o motorista decidiu esconder que não havia escutado nada como forma de estratégia. Agora ele decidiu abrir o jogo, deixando suas aliadas completamente chocadas.

Durante uma conversa com Alane e Beatriz, o baiano finalmente confessou que o telefone ficou mudo assim que ele atendeu. Antes disso, ele brincou com algumas das possibilidades, fingindo que tinha sido colocado no paredão e até que teria recebido instruções para não revelar o que foi ‘dito’ na ligação misteriosa do Big Boss.

"Você não vale nada, Davi", a bailarina brincou com o amigo, que ainda estava fingindo sobre o recado do Big Fone: "Não, posso falar o que foi? Foi o Toque de Acordar”, ele entregou a verdade e a vendedora pediu mais detalhes, sem acreditar no amigo: "É mentira tua, Davi. Ele falou o que para você no telefone?", perguntou desconfiada.

"Não, no Big Fone foi o Toque de Acordar, desligou na hora. Eu fiquei perturbando ali, falei vou mexer com a cabeça da galera, vou deixar eles ficarem pensando nas possibilidades", o motorista de aplicativo confessou sua estratégia de jogo. Diante da revelação, Alane e Bia parabenizaram o colega de confinamento pela jogada.

Davi contou o que ele ouviu quando atendeu o Big Fone:



Davi: “Posso falar o que foi [Big Fone]? Foi o toque de acordar!”



Alane: “Mentira Davi.”



Davi: “Tô falando sério, pô! Foi o toque. Desligou na hora. Ficou 'tu tu tu'. Eu que fiquei perturbando ali, falei vou mexer com a… pic.twitter.com/5YjlK5DaT1 — CHOQUEI (@choquei) March 1, 2024

"Continua assim, não fala", a vendedora apoiou a ideia do motorista. "Eu não acredito, Davi. Tu pensa que tu me engana, mas eu não nasci ontem. Quando tu está com o caju, já estou com a castanha aqui", Alane disse que sabia que era mentira, mas também apoia o plano do baiano, que quer deixar seus adversários intrigados com o telefone.

Vale lembrar que o plano do motorista pode ser desmascarado daqui a pouco. Isso porque o telefone vai tocar novamente hoje a tarde e mais quatro vezes ao longo do final de semana, mas apenas uma ligação terá uma mensagem. Quem atender o último Big Fone está no Paredão em uma trollagem do BBB 24; saiba todos os detalhes da dinâmica.

Postura de Davi repercute nas redes sociais:

Apesar de ter recebido apenas um telefonema mudo, Davi decidiu mexer com a cabeça de seus adversários no reality show e não revelou que a ligação havia "caído". Após o toque, ele afirmou aos colegas de confinamento que não poderia falar a suposta mensagem recebida pelo Big Boss e sua estratégia repercutiu nas redes sociais.