BBB 24: Big Fone toca pela terceira vez; saiba quem atendeu o 'trote'

O Big Fone tocou na tarde deste sábado, 2, e assim como Boninho prometeu, não teve nenhum recado para os brothers do BBB 24

Na tarde deste sábado, 2, o Big Fone tocou pela terceira vez como trolagem no Big Brother Brasil 24. e dessa vez, Alane que atendeu ao chamado. O telefone, vale lembrar, tocará cinco vezes sem dar nenhuma instrução aos participantes, e apenas na sexta vez, um brother ouvirá um recado da produção.

Diferentemente de Davi, que não quis revelar para os colegas de confinamento que se tratava de uma trolagem nas duas vezes que atendeu o telefone, a sister decidiu contar que não ouviu nenhuma informação. "Não falou nada, gente", confessou ela. "Acho que eles tão trolando a gente, tão vendo que tem 30 pessoas no Big Fone", falou Beatriz.

Vale lembrar que o Big Fone ainda vai tocar mais duas vezes como trolagem, sendo uma às 23h30 de hoje e outras às 6h deste domingo, 3. Quando ele tocar pela última vez, às 17h20, durante a programação da TV Globo, quem atender receberá uma surpresa desagradável, sendo automaticamente indicado ao Paredão.

Davi revela para aliadas a verdade sobre Big Fone

Na manhã desta sexta-feira, 1º, Davi foi o primeiro participante a atender uma das cinco chamadas silenciosas do Big Fone no Big Brother Brasil 24. Para surpresa de seus rivais, o motorista decidiu esconder que não havia escutado nada como forma de estratégia. Agora ele decidiu abrir o jogo, deixando suas aliadas completamente chocadas.

Durante uma conversa com Alane e Beatriz, o baiano finalmente confessou que o telefone ficou mudo assim que ele atendeu. Antes disso, ele brincou com algumas das possibilidades, fingindo que tinha sido colocado no paredão e até que teria recebido instruções para não revelar o que foi ‘dito’ na ligação misteriosa do Big Boss.

A formação do Paredão

Na noite deste domingo, 3, mais um paredão será formado no BBB 24! A berlinda será composta pelo indicado ao paredão através do Big Fone, que terá um contragolpe, o indicado pelo líder e o mais votado pela casa.

Os 3 participantes, tirando o emparedado pelo Líder, disputam a Prova Bate e Volta, em que apenas 1 se salva. Na terça-feira, 05, acontecerá a eliminação.